Spieler des Wochenendes: Rose traut sich die Bezirksliga zu

Von: Hendrik Denkmann

Mit dem starken Rechten: Bastian Rose setzt zum Schuss an. © Denkmann

Der Unterstedter Bastian Rose hat erneut mit drei Toren überzeugt. Seine endgültige Zusage für die neue Saison knüpft er allerdings an eine Bedingung.

Unterstedt – Die Saison 2022/2023 ist die Spielzeit des Bastian Rose. Festmachen lässt sich dies vor allem an zwei Kennzahlen des Kreisliga-Fußballers der SG Unterstedt: Noch nie kam der 33-Jährige im Herrenbereich auf eine derartige Anzahl an Einsätzen (1 422 Minuten in 20 Ligaspielen) und noch nie schoss er so viele Tore (16) in einer Saison. Davon alleine drei am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen den TSV Bevern.

Tags darauf stand für Rose ein MRT-Termin auf dem Plan. „Ich habe seit einem Vierteljahr Leistenprobleme. Keiner weiß so richtig, was das ist und wo das herkommt“, klärt der Zwei-Meter-Mann auf und nennt seine Größe als eine vom Arzt vermutete Ursache. Um die Schmerzen zu unterdrücken, lief er in den vergangenen Monaten bei Spielen und im Training immer mit Schmerztabletten auf. „Diese Saison muss es noch gehen. In der Sommerpause soll es dann endlich behoben werden“, hofft Rose, der in seiner Karriere bislang nur einen Schlüsselbeinbruch beim Fußball erlitt, ansonsten aber von größeren Verletzungen verschont blieb.

„Ich profitiere viel von meinen Mitspielern“

Dass es trotz der Schmerzen in dieser Saison so rund läuft, kommt nicht von ungefähr. „Ich profitiere viel von meinen Mitspielern und werde von ihnen bedient“, betont Rose. So fielen gegen Bevern seine drei Tore jeweils nach einer guten Einzelleistung und einem klugen Pass von Yannik Malende, Daniel Moderau und Jan Friesen in Richtung ihres treffsichersten Offensivmannes. Er gibt sich aber auch selbstbewusst: „Ich weiß, was ich kann. Wenn man mich aufstellt, will ich immer abliefern.“

Seine Qualitäten als „Strafraumstürmer“, wie Rose sich bezeichnet, stellte er schon einmal in der Saison 2015/2016 unter Beweis. 13 Tore gelangen ihm beim FSV Strohkirchen (Mecklenburg-Vorpommern) in der Landesklasse, die Rose vom Leistungsgrad mit der hiesigen Kreisliga und 1. Kreisklasse vergleicht. Dorthin war er einige Jahre zuvor von seinem Heimatverein ESV Hagenow gewechselt. „Nach meiner Ausbildung bin ich berufsbedingt nach Bremen gezogen und bin sonntags für kurze Zeit gependelt. Das wurde irgendwann zu stressig“, erklärt der Außendienstler, der über seine Freundin Anfang 2020 schließlich nach Rotenburg kam. „Damals habe ich nach einem Handballspiel mal mit Flo (Florian Liszkowski, Kapitän der SG Unterstedt, Anm. d. Red.) zusammengesessen. Er wollte, dass ich bei der Ersten anfange. Eigentlich wollte ich nur Zweite spielen.“ In den ersten zwei Jahren fand Rose sich in der Rolle des Bankspielers wieder. Dies änderte sich spätestens, als er beim Auftakt in die aktuelle Saison gegen den FC Alfstedt/Ebersdorf viermal netzte.

„Die Chancen stehen nicht schlecht“

Geht es nach ihm, streift er sich auch in der neuen Saison in der Bezirksliga das Trikot der Knappik- und Werna-Elf über. Die neue Liga traut er sich zu. „Jetzt führen wir bald die Gespräche. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass ich weitermache“, verrät der Rechtsfuß. Abhängig sei seine endgültige Entscheidung von seinen Leistenproblemen: „Ich möchte nicht noch mal eine Saison mit Ibus spielen. Wenn die Verletzung kein Thema mehr ist, habe ich Bock und bleibe dabei.“