Spieler des Wochenendes: Pesch lernt in Bulgarien dazu

Unterstedts Dreierpacker trainiert beim ambitionierten Drittligisten mit, spielen darf er aber nicht – aufgrund bestimmter Regularien.

Unterstedt – So richtig glücklich ist Wolfgang Pesch trotz seines Dreierpacks gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck nicht. Der Grund dafür liegt auf der Hand: „Ich habe noch nie in meinem Leben drei Tore geschossen und trotzdem verloren“, macht der Stürmer der SG Unterstedt am Morgen nach der 4:5-Auswärtsniederlage seines Fußball-Bezirksligisten deutlich. Ein wenig schwingt dabei auch der Ärger über einen Lupfer mit, der zwar den gegnerischen Keeper überwand, jedoch wenige Zentimeter neben dem Pfosten landete. „Wenn ich in Topverfassung bin, mache ich den rein.“

Dennoch steht Pesch nach seinen Treffern zwei bis vier, die er alle erst ab der 83. Minute erzielte, ganz oben in der internen Torschützenliste. Seine Sturmkollegen Daniel Moderau (drei Tore) und Bastian Rose (zwei) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Daher bestätigt der 22-Jährige bei aller Selbstkritik auch: „Ich bin gut im Rhythmus. Die regelmäßigen Spiele helfen mir schon. Es ist definitiv ein Unterschied, ob man konstant dabei ist oder nur mal so ein Spiel und dann länger wieder nicht.“

Für durchschnittlich zehn bis 20 Euro nach Bulgarien

Doch damit ist bereits bald Schluss. In näherer Zukunft wirkt Pesch in Unterstedt nur noch zweimal mit. Eine der Partien wird das Altkreis-Derby auf eigener Anlage gegen den VfL Visselhövede am Mittwoch (19 Uhr) sein. „Am Freitag fliege ich dann nach Bulgarien und schreibe dort eine Klausur“, erzählt der Medizinstudent. Fünf Tage später tritt er die Rückreise an, um am 8. September beim Auswärtsauftritt gegen den FC Verden 04 II dabei zu sein. Zwischenzeitlich fehlt er somit nur am Sonntag gegen den SV Anderlingen. „Danach sind die Semesterferien erst mal vorbei und ich komme erst im Februar oder so wieder nach Deutschland“, sagt Pesch, der im bulgarischen Warna seit drei Jahren studiert und dieselbe Zeit auch noch vor sich hat. „Das letzte Jahr ist das praktische. Da arbeitet man im Krankenhaus und kann das aber von überall aus machen. Wo es mich hinzieht, ist noch nicht klar.“

Doch warum entschied sich Pesch eigentlich damals für Bulgarien? „Der NC (Numerus clausus, Anm. d. Red.) ist im Ausland deutlich niedriger und Bulgarien ist das günstigste Land zum Leben“, erklärt er. Auch das derzeitige Pendeln schlägt sich nicht wirklich im Portemonnaie nieder. „Der Flug von Hamburg nach Warna dauert drei Stunden und kostet so im Schnitt zwischen zehn und 20 Euro. Dafür kommst du nicht mal mit dem Zug von hier nach München“, erzählt er.

Training mit ehemaligen Leistungszentrums-Spielern

Ein weiterer Wohlfühlfaktor ist auch die Lage der Hafenstadt direkt am Schwarzen Meer sowie das sportliche Umfeld. Seit einiger Zeit trainiert Pesch beim ambitionierten Drittligisten FC Fratria mit. „Spielen darf man da aber nur, wenn man mindestens drei Jahre in der bulgarischen Jugend gespielt hat“, erklärt der Offensivmann. Ansonsten gebe es noch ein kleines Kontingent an Spielern, die dieses Kriterium nicht erfüllen müssen und dennoch für eine Saison zum Kader gehören dürfen. Aktuell sind jedoch alle Plätze belegt, sodass Pesch nur das Training bleibt. Spaß bereitet ihm auch das. Denn: „Wir haben neben vielen Bulgaren einige Flüchtlinge aus der Ukraine dabei, die im Leistungszentrum von Dynamo Kiew ausgebildet wurden.“ Der Lernfaktor sei entsprechend groß, was sie in Unterstedt sicherlich gerne hören.