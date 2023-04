Spieler des Wochenendes: Hakansson gewöhnt sich wieder ein

Von: Hendrik Denkmann

Wieder vermehrt am Ball: Björn Hakansson stand in den letzten beiden Spielen über 90 Minuten auf dem Feld. © Freese

Nachdem Björn Hakansson eineinhalb Monate beim RSV kürzergetreten war, stand er in Papenburg das zweite Mal am Stück in der Startelf und überzeugte.

Rotenburg – Ein Telefonat vor 9:30 Uhr? Lieber nicht. „Ich habe Urlaub und wollte erst mal ausschlafen“, klärt Björn Hakansson am Tag nach dem 2:0-Sieg seines Rotenburger SV beim abstiegsbedrohten SC BW Papenburg auf. Rund 150 Kilometer sind aus von der Wümme dorthin. „Da ist man doch schon mal fast 12 Stunden insgesamt unterwegs“, meint der Linksaußen des Fußball-Oberligisten.

Gegen Papenburg stand er das zweite Mal in Folge in der Startelf. Dieses Mal jedoch nicht als linker Innenverteidiger wie beim 2:0-Heimsieg gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf, sondern auf Außen. „Damit war ich mal wieder auf meiner normalen Position“, freut sich Hakansson, gesteht aber: „Da musste ich mich erst dran gewöhnen, weil ich es lange nicht gespielt habe.“ Ab der 75. Minute habe er den hohen Laufaufwand auf dem „seifigen Boden“ gemerkt.

Verbleib oder Wechsel?

Ein weiterer Grund für seine Erschöpfung sei jedoch auch die fehlende Spielpraxis und geringe Trainingsbeteiligung zwischen seinem letzten Startelfeinsatz gegen FT Braunschweig am 11. Februar und der Ahlerstedt-Partie gewesen. „Da konnte ich aus privaten Gründen nur ein bis zweimal die Woche zum Training und bin gerade zu den Auswärtsspielen nicht mitgefahren“, erklärt der Defensivmann, der in der Hinrunde noch zum absoluten Stammpersonal gehört hatte. „Ich musste arbeitstechnisch viel machen. Gerade abends hatte ich parallel zu unseren Trainingszeiten viele Termine beim Kunden“, nennt der Außendienstler in der Versicherungsbranche einen der privaten Gründe. Der zweite ist, dass „ich Vater werde. Meine Freundin musste sich in der Anfangszeit viel übergeben. Da musste ich einfach zu Hause bleiben und für die beiden da sein. Wir sind im März in Sottrum zusammengezogen. Das ist jetzt aber zum Glück besser.“ Hinzu käme noch der durch die Verpflichtung von Oliver Warnke und die Genesung des lange verletzten Sämi van den Berg entstandene Konkurrenzkampf in der Defensive. Alles in allem sei er daher trotz der geringen Einsatzzeit „zufrieden. Ich weiß, was ich an der Mannschaft habe. Ich habe das alles mit Tim Ebersbach besprochen. Wenn es von ihm heißt, dass ich von der Bank komme, ist das okay“, betont Hakansson.

Wie es für den 25-Jährigen jedoch in der nächsten Saison weitergeht, ist völlig offen. „Das weiß ich noch nicht. Erste Gespräche mit Tim und Torsten (Krieg-Hasch, Anm. d. Red.) habe ich geführt“, verrät Hakansson. Eine Entscheidung, ob er beim Oberligisten bleibe, habe er noch nicht getroffen. „Da geht es auch um die Frage, wo geht es familiär hin. Der Geburtstermin ist für September geplant. Das erste Jahr ist ja immer besonders wichtig. Da muss ich den Sport vielleicht mal hinten anstellen.“ Und wohl auch den Schlaf. Nach der Geburt dürfte ein Ausschlafen bis um 9:30 Uhr zur absoluten Seltenheit werden.