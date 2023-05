Spieler des Wochenendes: Böhling gibt ein klares Bekenntnis ab

+ © Freese Fühlt sich in Sottrum pudelwohl: Yannick Böhling (vorne) ist nicht nur pfeilschnell, er ist auch schwer vom Ball zu trennen, wie Visselhövedes Jelle Wegener hier feststellt. © Freese

Gegen den VfL Visselhövede traf Yannick Böhling doppelt. Direkt im Anschluss verkündete der Flügelspieler seine Verlängerung beim TV Sottrum.

Sottrum – In der Euphorie des Derbysieges beim VfL Visselhövede lüftete Yannick Böhling ein kleines Geheimnis. „Ich bleibe auf jeden Fall beim TV Sottrum – das ist safe!“, erzählte der Doppeltorschütze des Fußball-Bezirksligisten nach dem 2:0 und lieferte auch gleich die Erklärung: „Ich fühle mich pudelwohl. Es ist genau das, was ich gesucht habe.“

Vor etwas mehr als einem Jahr war der selbstständige Athletiktrainer mit der Erfahrung von 50 Bremenliga-Spielen nach Sottrum gezogen. „Ich wohne in einem Haus mit Finn Herwig“, verrät er. Wobei er damals noch nichts davon wusste, dass der Kollege aus der Offensive für die Wiestekicker spielte – das klärte sich erst auf, als beide sich bei Böhlings erster Trainingsteilnahme sahen.

„Die Außenlinie ist eher mein Freund“

Seine erste Saison für Sottrum verlief für den 26-Jährigen bisher ausgesprochen erfolgreich. Immerhin kommt er inzwischen schon auf sieben Saisontore – nicht schlecht für einen Flügelspieler. „Wenn man mit drei Spitzen spielt und es erst läuft, mache ich auch mal Tore“, meint er lachend, ergänzt aber auch: „Die Außenlinie ist eher mein Freund. Eigentlich war ich immer Außenverteidiger.“ Und zwar auf der linken Seite.

In Sottrum spielt er jedoch nicht nur meist rechts, sondern auch deutlich offensiver, was seinem Tempospiel entgegenkommt. Auch mit seinen scharfen und gefährlichen Flanken hat Böhling schon so manches Tor seiner Kollegen vorbereitet. Ärgerlich war da nur seine Rote Karte im August, drei Spiele musste er seinerzeit aussetzen. Ohnehin war es für ihn eine turbulente Saison, auch weil er sich zwischenzeitlich einer Krebs-OP unterziehen musste. Zudem gab es den Trainerwechsel zum Jahresende. „Die Ergebnisse haben dann zu Anfang nicht gepasst. Umso schöner, dass sich unsere harte Arbeit jetzt auszahlt“, meint er nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen.

Weiteres Ziel vor den Augen

Welchen Wert das Spiel gegen Visselhövede für die Sottrumer hat, war ihm dabei gar nicht so bewusst – immerhin liegen 32 Kilometer zwischen den Rivalen, was nicht unbedingt für Derby-Charakter spricht. „Als Bremer wusste ich das auch gar nicht, aber das wurde mir dann schon so klar angesagt.“ Insofern darf sich Böhling jetzt als Derbysieger und Matchwinner in einem sehen.

Sein persönliches Ziel ist damit aber noch nicht erreicht. „Ich war ja noch nie ein Torjäger, aber ich habe das Ziel, unter den besten drei Torschützen in unserer Mannschaft zu stehen“, verrät Sottrums Kabinen-DJ ein weiteres Geheimnis. An Sturmspitze Sinan Reiter (14 Treffer) wird er kaum noch herankommen. Auch Finn Herwig liegt schon bei zehn Buden. „Aber Eike Buckenberger habe ich jetzt eingeholt.“ Überholt sogar, denn der Innenverteidiger kommt auf sechs Tore. Ebenso übrigens wie Matthias Michaelis. Es wird also ein heißes Rennen um Platz drei beim TV Sottrum.