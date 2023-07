Spielabbruch in Bothel nach schwerer Verletzung

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Debütant Casper Himmler verletzt sich direkt schwer und fällt lange aus. © Denkmann

Es war Casper Himmlers erstes Herrenspiel. Eines, an das sich der Walseder wohl noch lange nach dem Samtgemeindepokal zurückerinnern wird.

Bothel – Eigentlich hätte um 21 Uhr in Bothel das Spiel zwischen den beiden Ligarivalen aus der 1. Kreisklasse, dem TuS Hemslingen-Söhlingen und FC Walsede, angepfiffen werden sollen. Doch dazu kam es nicht mehr, da die vorherige Partie mit Walseder Beteiligung bereits kurz vor Schluss aufgrund einer schweren Verletzung abgebrochen worden war. So rückte das 1:1 zwischen Hemslingen und dem TuS Brockel (1. Kreisklasse) zu Beginn des zweiten Abends des Samtgemeindepokals in den Hintergrund.

TuS Hemslingen-Söhlingen - TuS Brockel 1:1. In einer ausgeglichenen Partie jubelte Brockel als erste Mannschaft. Neuzugang Borreir Nasir hatte nach einem Alleingang über die linke Seite den Ball im kurzen Eck verwandelt und damit Torwart Philipp Vesper überrascht, der zumindest mit den Fingerspitzen noch dran war (26.). Einen Geniestreich erlaubte sich denn der erfahrene Tobias Kirschke auf der anderen Seite. Aus dem Gewühl im Sechzehner heraus hob der Ex-Oberliga-Spieler den Ball über Torwart Niklas Waßner zum 1:1 (40.). Bothels Fußballobmann Hans-Jürgen Schlifelner sprach von einem „gerechten Unentschieden“.

Schlifelner vermutet einen Schienbeinbruch

TuS Brockel - FC Walsede Abbruch. Bei einem Klärungsversuch prallte Casper Himmler in seinem ersten Herrenspiel in der 35. Minute mit Sönke Winkelvos zusammen. Während sein Teamkollege ohne Blessuren davonkam, lag der Walseder insgesamt 45 Minuten unter Schmerzen auf dem Rasen und wurde betreut. Bei der Verletzung handele es sich wohl um einen Schienbeinbruch, vermutete Schlifelner, der sich mit dem Schiedsrichter und den Walsedern auf einen Spielabbruch verständigte. Unsicher sei noch der Ausgang der Partie. „Vermutlich werden wir es mit 1:0 für Brockel werten“, meinte der Obmann.

TuS Hemslingen-Söhlingen - FC Walsede. Das Spiel fand in Absprache mit den Walseder Spielern und Trainer Rüdiger Dittmer aufgrund der Verletzung und des Schocks nicht mehr statt. Auch diese Partie wird voraussichtlich für Hemslingen gewertet.

Beim finalen Spieltag am Samstag wird der FC Walsede wieder vor Ort sein und um 15 Uhr gegen den TuS Hemsbünde sowie um 16 Uhr gegen den TuS Bothel spielen. Zudem trifft der TuS Brockel auf Bothel (15 Uhr) und Hemsbünde (16 Uhr).