Specht nutzt seine Grundgeschwindigkeit aus

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Seit dieser Saison trägt Falk Specht wieder das Trikot von Brockels Reserve. © Denkmann

Mit seinem ersten Fünferpack für Brockels „Power Reserve“ hatte Falk Specht großen Anteil am Kantersieg und ist daher unser Spieler des Wochenendes.

Brockel – „Unsere Power Reserve lieferte ein Spektakel ab“, schreibt der TuS Brockel am Morgen nach dem 13:0 der Zweitvertretung am zweiten Spieltag der 4. Fußball-Kreisklasse Süd gegen den SV Horstedt II. Einen wesentlichen Anteil an diesem Torfestival hatte Falk Specht. Fünf Tore schoss der Zehner, der sich damit fünf Tage nach seinem 36. Geburtstag ein nachträgliches Geschenk machte. „Das kann man vielleicht so sagen“, meint er und lacht.

Dass Specht erst in seinem höheren Fußballalter den eigenen Torrekord innerhalb einer Partie erreichte, hängt wohl größtenteils mit seiner neuen Position zusammen. Trainer Nico Rietzke stellte ihn erstmals im Kreispokal 2 gegen den TSV Bülstedt/Vorwerk II (5:8 n.E.) im offensiven Mittelfeld auf. Sowohl beim Ligaauftakt gegen den TuS Hellwege (1:3) als auch beim Kantersieg zu Hause gegen Horstedt II lief Specht dort auf. Im dritten Anlauf zahlte der Routinier mit Zählbarem zurück. Einen Hattrick im ersten Durchgang und zwei Tore nach der Pause steuerte er bei. „Da war noch mehr drin. Ein Tor hat der sonst gute Schiedsrichter (Carel Woerdenbach, Bade SC, Anm. d. Red.) zurückgenommen und zweimal habe ich knapp vorbeigeschossen“, erzählt Specht, dessen bisheriger Rekord aus dem letzten Spiel der Saison 2013/2014 stammt. Vier Tore erzielte er damals beim 7:1 für Brockels Zweite gegen den TuS Hemsbünde – ebenfalls in der 4. Kreisklasse Süd.

Specht beerbt Teamkollege Viets

Am Wochenende halfen ihm für seine neue persönliche Bestmarke neben der neuen Position auch zwei weitere Faktoren. „Nicklas Viets hat selbst nicht nur drei Tore geschossen, sondern hat mir auch vier meiner fünf Treffer aufgelegt, sodass ich nur noch einschieben musste“, lobt Specht den Einsatz seines deutlich jüngeren Teamkollegen, der sich im letzten November selbst schon einmal mit acht Toren zum Spieler des Wochenendes schoss. Ein dritter Fakt für die hohe Anzahl an Toren war Spechts Grundgeschwindigkeit. „In der 4. Kreisklasse ist es leichter am Gegner vorbeizuziehen als zwei Ligen höher“, meint Brockels Offensivmann, der in Rotenburg lebt und als Asphaltmischmeister arbeitet.

Die rund zehn Kilometer in den Ort östlich der Wümmestadt fährt er seit nun zehn Jahren. „Ich bin damals im Winter beim TuS angekommen und habe erst Zweite gespielt. Dann hat mich Sven Schumacher zur neuen Saison in die Erste geholt“, erinnert sich Specht. Mit dem Zwei-Klassen-Sprung ging es für ihn aus der Sturmspitze ins rechte Mittelfeld. Auffällig viele Tore schoss er damals nicht. „In der Corona-Zeit bin ich zurück in die Zweite, wollte dann aber noch mal angreifen. Allerdings hatte ich mit dem Gewicht zu kämpfen und habe deshalb mit dem Laufen angefangen“, erklärt Specht. Nach einem Gespräch mit Erste-Herren-Trainer Michael Wekel kehrte er als Rechtsverteidiger zurück. „Dann kam auch die Grundgeschwindigkeit zurück.“ Dank ihr legte der Routinier einige Tore für die Offensivkräfte Niclas Lüdemann, Simon Grimme sowie Lucas Spillmann auf und trug somit entscheidend zum Aufstieg in die 1. Kreisklasse bei. Den Weg ging Specht jedoch nicht mehr mit und entschied sich stattdessen für die Zweite. „Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.“