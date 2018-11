Sottrums Kalteis lässt Dampf ab – 1:1

Schiedsrichter „vergreift“ sich und nimmt Platzverweis wieder zurück

+ Matthias Michaelis (am Ball) hätte für die Entscheidung sorgen können. Der Schuss des Sottrumer Offensivmanns klatschte aber in der 78. Minute nur gegen den Pfosten. - Foto: Freese

Sottrum - Von Felix Meyer. Keinen Sieger gab es in einer lange Zeit ereignislosen Partie in der Fußball-Kreisliga zwischen dem TV Sottrum und dem FC Ostereistedt/Rhade, die 1:1 (0:0) endete. So war es einzig Schiedsrichter Jan Nieswandt (SV Viktoria Oldendorf), der in der ersten Halbzeit für Aufsehen sorgte. In der 31. Minute wollte der Unparteiische Gäste-Spieler Arne Brunkhorst mit Gelb verwarnen, griff aber versehentlich zum Roten Karton. Seinen Fehlgriff kommentierte Nieswandt mit einem überraschten „Oh!“ und nahm den Platzverweis schnell wieder zurück.