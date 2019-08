Sottrumer Reiter-Spiele in Achim

Nach der Einwechslung gelingen drei Tore gegen die Ex-Kollegen – 4:4

+ Zunächst lief es für Mehmet Delibas (l.) und Louis Jaugstetter (r.) weniger gut gegen Faruk Senci und die Achimer. Am Ende kam Sottrum aber zu einem 4:4. Foto: Hägermann

Achim - Von Kai Caspers. Als sich Sinan Reiter vor seiner Einwechslung in der 68. Minute noch in aller Ruhe die Schuhe zuband, war nicht mal ansatzweise abzusehen, dass der Ex-Torhüter des Fußball-Bezirksligisten 1. FC Rot-Weiß Achim noch eine ganz entscheidende Rolle einnehmen sollte. Denn zu diesem Zeitpunkt lag er mit seinem TV Sottrum 0:3 zurück. Doch nur fünf Minuten später sorgte er mit einem Kopfballtreffer zum 1:3 dafür, dass es noch eine vogelwilde Partie wurde. Und am Ende hatte Reiter mit einem Dreierpack erheblichen Anteil am kaum mehr für möglich gehaltenen 4:4 (1:0).