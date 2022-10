Sottrumer Elfmeter-Ärger in Anderlingen

Von: Manfred Krause

Mächtig unter Druck: Sinan Reiter (l.) wird von Anderlingens Janis Sperling attackiert. © Krause

Der TV Sottrum hat sein Spiel in Anderlingen verloren. Vor allem aber ärgerten sich die Wieste-Kicker über eine Entscheidung in der Schlussviertelstunde.

Anderlingen – Die Erfolgsserie des TV Sottrum ist nach einem 1:2 (1:1) beim SV Anderlingen gerissen. Die Mannschaft der Stunde kassierte in einem hektischen und kampfbetonten Spiel beim Aufsteiger der Fußball-Bezirksliga eine bittere Niederlage. Spieler und Fans der Gäste fanden in Schiedsrichter Chris Barnick (TSG Wörpedorf-Grasberg) ihren Sündenbock, da er einen fragwürdigen Elfmeter verhängte und somit zum Endergebnis beitrug (77.).

Auf Nachfrage kommentierte Barnick die Szene zwischen Verteidiger Denis Neufeld und Torjäger Andre Steffens nach dem Abpfiff: „Es gab oben und unten einen Kontakt und die Summe hat es gemacht.“ Klaus Otten wiederum konnte die Aufregung der Gäste nachvollziehen. „Das war schon eine sehr fragwürdige Entscheidung, Andre wollte den Strafstoß unbedingt haben“, räumte Anderlingens Coach ein. Seinem Sechser Phil Steffens war es egal. Er ließ Keeper Tobias Engel keine Abwehrchance (77.).

Gäste forcieren Offensivbemühungen

Eike Buckenberger fand mit Blick auf die gesamte Spielzeit: „Eigentlich ging es auf dem Platz recht locker zu und beide Mannschaften haben sich gut verstanden. Sicherlich sorgten einige strittige Situationen dafür, dass es unruhig und hektisch wurde.“ Für die nötige Ruhe sorgte Sottrums Abwehrchef, der neben Angreifer Matthias Michaelis auffälligste Spieler. Er stellte seine Defensive klug und sorgte für gute Spieleröffnungen. Doch zwingend war die Elf zunächst nicht und kassierte sogar aus dem Nichts heraus das 0:1 (15.). Nach einer Flanke von Linus Brunckhorst lenkte Verteidiger Denis Neufeld die Kugel ins eigene Tor.

Die Gäste forcierten in der Folgezeit die Offensivbemühungen und belohnten sich mit dem Ausgleich (30.). Den Treffer leitete Joshua Hüsing mit einem Flugball auf Matthias Michaelis ein, der ihn im Netz versenkte. „Ein super Tor, dass nur ,Tiddy‘ machen kann. Der steht in der Situation förmlich in der Luft und schließt sensationell ab“, schwärmte Einwechselspieler Patrick Brillowski, der mit dem Halbzeitpfiff eine weitere gute Aktion seines Torjägers sah. Doch Keeper Arne Treu blieb der Sieger.

Matthias Michaelis (r.) ist auch von Alexander Mehrkens nicht zu stoppen. Sottrums Bester erzielte das 1:1. © Krause

Auch in den letzten 60 Minuten fanden die Gäste selten Lösungen und blieben ohne weiteren Torerfolg. „Wir haben nicht wie zuletzt beim 3:0-Sieg gegen den FC Worpswede 110 Prozent gegeben, sondern nur 90 Prozent auf den Platz gebracht. Zudem ist es uns nicht gelungen, zwingend im Angriffsdrittel zu werden“, bemerkte Buckenberger.