Sottrumer Abendlauf: Kohlwes fordert Gezae heraus

Von: Matthias Freese

Rund 200 Meter pro Runde müssen die Läufer auf dem Kopfsteinpflaster der Sankt-Georg-Straße absolvieren. Ob Filimon Gezae am Freitag – wie hier 2022 – wieder von Beginn an dem Feld enteilt? © Freese

Kommt es nach dem Start-Ziel-Sieg im vergangenen Jahr dieses Mal zu einem packenden Duell beim Sottrumer Abendlauf? Vieles spricht dafür.

Sottrum – Diese Konstellation verspricht Spannung, viel Spannung! Nicht nur Vorjahressieger Filimon Gezae von der LG Bremen-Nord hat für die Zehn-Kilometer-Strecke beim 29. Sottrumer Abendlauf am Freitagabend (19.50 Uhr) gemeldet, sondern auch Sebastian Kohlwes, der für den SV Werder Bremen mit der Nummer 55 startet und im Wiesteort 2016 und 2018 gewonnen hatte. Die beiden Protagonisten kamen bei ihren Siegen jeweils in unter 32 Minuten ins Ziel. Aus dem Sololauf, den der Mann aus Eritrea im vergangenen Jahr in 31:25 Minuten hingelegt hatte, dürfte mindestens ein packender Zweikampf werden.

Gezae (Startnummer 273) hatte übrigens erst wenige Stunden vor Ende der Frist „auf den letzten Drücker“ gemeldet, wie Ute Vehlow-Diekmann vom Organisationsteam des TV Sottrum berichtete. Doch nicht nur der Blick auf die Startliste sorgte bei ihr für Zuversicht. „Wir haben eine Punktlandung“, berichtete die erfahrene Läuferin von exakt 1 000 gemeldeten Teilnehmern für das Schülerrennen über die 2,5 Kilometer sowie die Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecken. Hinzu kommen noch die Bambini, die um 18.30 Uhr eröffnen.

Ob es noch den unbekannten Dritten gibt, der aus dem Zweikampf im Hauptlauf einen Dreikampf macht, vermag Vehlow-Diekmann nicht zu sagen. In einem anderen Punkt ist sie sich ziemlich sicher: „Ich wünsche es uns, aber ich glaube nicht, dass der Streckenrekord geknackt wird. Das schafft keiner.“ Bei 30:32 Minuten liegt er, aufgestellt 2006 vom Polen Marek Jaskolka.

Im Fünf-Kilometer-Lauf gibt es definitiv neue Sieger

Sogar 20 Jahre alt ist die bis dato nicht erreichte Zeit von Katja Wolters bei den Frauen (36:08). Und das dürfte auch so bleiben, denn Siegerin und damit Favoritin Sandra Sahlmann (TSV Neuenwalde/199) kam 2022 nach 40:36 Minuten ins Ziel. Sie erhält dieses Mal Konkurrenz von der Bremerin Janina Heyn (69), die zwischen 2015 und 2017 in Sottrum gewonnen hatte.

Eine wichtige Rolle spielt ohne Frage auch das Wetter. „Alles ist gut, nur nasses Kopfsteinpflaster ist doof, dann wird es rutschig“, erklärt Vehlow-Diekmann. Und schließlich gehören zu jeder der 2,5 Kilometer langen Runden auch gute 200 und ein paar mehr Meter in der Sankt-Georg-Straße auf diesem unebenen Untergrund. „Die Läufer wollen gute Zeiten, die kriegen sie aber nur bei trockenem Pflaster hin“, sagt die Mitorganisatorin.

Einen neuen Sieger wird es definitiv im Fünf-Kilometer-Lauf (19.05 Uhr) geben, denn der Vorjahressieger Michael Majewski (BV Garrel), der einen neuen Streckenrekord in 15:18 Minuten aufgestellt hatte, taucht nicht in der Starterliste auf. So könnte der Weg für Leonard Maisch (ATS Buntentor (428) oder den 19-jährigen Floyd Schnaars (TV Lilienthal/575) frei sein – sie landeten im vergangenen Jahr auf den Plätzen zwei und drei. Auch bei den Frauen fehlt die Titelverteidigerin Sophie-Marie Kohlhase (LG Kreis Verden), dafür sind ihre Verfolgerinnen Lena Schröder und (ATS Buntentor/595) und Meike Reitenbach (LG Bremen-Nord/396) dabei.