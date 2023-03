Sottrumer Nullnummer an der Quelkhorner Nullgradgrenze

Von: Matthias Freese

Schwerer Stand: Sottrums Patrick Brillowski (l.) im Mittelfeldduell mit Fischerhudes Kai Gätjen. © Freese

Im Nachholspiel kam der TV Sottrum nicht über ein 0:0 beim TSV Fischerhude-Quelkhorn hinaus. Für die Gastgeber ein Punktgewinn im Abstiegskampf.

Quelkhorn – Das Ergebnis passte zu den Temperaturen – die bewegten sich während der Nullnummer im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga zwischen dem TSV Fischerhude-Quelkhorn und dem TV Sottrum nur knapp über der Nullgradgrenze. „Für uns ein gewonnener Punkt“, Vitalij Kalteis, Trainer der Gastgeber, hinterher fest, zumal sein Team den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf einen Zähler verkürzte. Bei Sottrums Coach Jannis Oberbörsch hielt sich die Enttäuschung in Grenzen, auch wenn er meinte: „Wir müssen uns belohnen, das wurmt mich.“

Dass auf dem Geläuf in Quelkhorn überhaupt gespielt wurde, wunderte die Gäste von der Wieste. Der verletzte Routinier Matthias Michaelis hatte den Platz sogar tagsüber unter die Lupe genommen. Letztlich war er trotz der Schneefälle wenige Tage zuvor jedoch in einem absolut bespielbaren Zustand, wenngleich Oberbörsch von „schwierigen Bedingungen“ sprach. Sein Team fand zunächst besser in die Partie. „Wir haben 20 Minuten die Kontrolle gehabt“, beobachtete der Coach. Allerdings fehlte es Sottrum an der nötigen Durchschlagskraft. „Wir haben in der ersten Halbzeit hinten sehr gut vor dem Tor verteidigt“, lobte Kalteis sein abstiegsbedrohtes Team. „Gerade Kevin Sammann macht es da Woche für Woche sehr stabil.“ Aber auch der junge Jan Kuper fand sich auf der linken Abwehrseite immer besser rein. Über Sottrums rechten Flügel kam jedenfalls wenig Gefahr.

Engel auf dem Posten

Wenn, dann war es vereinzelt Leon Krause, der mit seinem Tempo über die linke Seite Nadelstiche setzte. Unterm Strich besaßen aber die Wümmestädter im ersten Durchgang die besseren der wenigen Chancen. Dreimal war Sottrums Keeper Tobias Engel auf dem Posten – zweimal gegen Jannis Krenz (35./39.), einmal gegen Lukas Klapp (39.). „Das geht schon in Ordnung. Gut, dass du den Punkt mitnimmst“, fand Klapp nach dem Spiel.

Schließlich waren es die Sottrumer, die mit drei guten Möglichkeiten in den zweiten Durchgang starteten, doch Andrej Edel scheiterte an Torwart Fabian Meyer (51.), während Eike Buckenberger einen Kopfball aus fünf Metern neben das Tor setzte (52.) und Patrick Brillowski den Ball am Dreieck vorbeizirkelte. „Wir hatten über 90 Minuten gesehen die zwingenderen Chancen, hatte eine gute Spielanlage und waren deutlich zielstrebiger als zuletzt. Ich habe nichts Schlimmes, nichts Schlechtes gesehen“, resümierte Jannis Oberbörsch.

Vitalij Kalteis, von 2016 bis 2019 Trainer in Sottrum und mit der Elf in die Bezirksliga aufgestiegen, meinte nach der Partie gegen seinen Ex-Club: „Das war ein absolut verdienter Punkt, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so zielstrebig waren.“ Die besten Chancen zum Siegtreffer in der Schlussphase vergaben Dennis Klee für Fischerhude (77.) und Eike Buckenberger per Kopf für Sottrum in der Nachspielzeit.