Sottrum liebäugelt mit Nummer vier

Prellballerinnen mit veränderter Besetzung zur Deutschen Meisterschaft

+ Volker Heinze (r.) wird seine Tochter Anneke Schulz (l.) dieses Mal nicht anfeuern können. Sie pausiert, da sie vor kurzem Mutter geworden ist, wird aber als Betreuerin mit dabei sein. Foto: FREESE

Sottrum - Von Nicolas Tréboute. Was haben die Prellballerinnen des TV Sottrum mit Real Madrid gemeinsam? Auf jeden Fall mehr, als man im ersten Augenblick denken würde. In drei aufeinanderfolgenden Jahren (2016 - 2018) durften die „Königlichen“ in der Champions League zuletzt die begehrteste Vereinstrophäe des Weltfußballs in die Höhe recken. Im gleichen Zeitraum feierte der TV Sottrum drei deutsche Meisterschaften. Und im Gegensatz zu dem renommierten Team aus der spanischen Hauptstadt hat die Mannschaft von der Wieste noch immer die Möglichkeit ihren Titel zu verteidigen, wenn am Samstag und Sonntag in Waiblingen (Baden-Württemberg) die nationalen Titelkämpfe wieder auf der Tagesordnung stehen.