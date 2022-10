Sottrum gegen Visselhövede: Premiere in der Bezirksliga

Von: Hendrik Denkmann

Duell zweier Routiniers: Sottrums Matthias Michaelis (r.) freut sich auf die laut ihm „härteren“ Zweikämpfe mit Visselhövedes Kai Jager (verdeckt). © Freese

Am Sonntag treffen der TV Sottrum und der VfL Visselhövede aufeinander. Vor dem Derby erinnern sich Matthias Michaelis und Marco Jorzick an vergangene Duelle.

Sottrum/Visselhövede – Es ist tatsächlich das erste Mal in diesem Jahrtausend, dass der TV Sottrum und der VfL Visselhövede sich in der Fußball-Bezirksliga gegenüber stehen. Am Sonntag um 14 Uhr ist es soweit. Dann reist die Mannschaft von Trainer Thomas Heidler an die Wieste. Auf Kreisebene ist das Derby jedoch keine Premiere. Allein achtmal standen sich beide Teams in den vergangenen zehn Jahren in den verschiedenen Wettbewerben auf dem Platz gegenüber – zuletzt Mitte August 2020 beim Sommerkick in Unterstedt.

Das Duell entschied Sottrum mit 2:1 für sich, wie so einige in der jüngeren Vergangenheit. Die Bilanz steht mit sechs Siegen und einem Unentschieden bei nur einer Niederlage deutlich positiver für die Wieste-Kicker. Auch in der aktuellen Tabelle steht der Fünftplatzierte von Dariusz Sztorc mit 22 Punkten immerhin drei Zähler und zwei Ränge vor den Heidestädtern. Zwar ging das letzte Spiel gegen den TSV Ottersberg in letzter Sekunde noch mit 2:3 verloren, „wir sind trotzdem absolut in Form“, bekräftigt Sottrums Coach und glaubt: „Das knappe Ergebnis wird uns eher motivieren als deprimieren.“ Auch die Rückkehr von Helge Osmers und Marvin Meyer sieht Sztorc als „absolut positiv“.

Marco Jorzick (r.) wurde mit Visselhövede in Sottrum Meister. © Denkmann

Für Elias Jockusch hingegen ist die personelle Lage längst nicht dieselbe. Visselhövedes Co-Trainer kann zwar weiterhin auf die Unterstützung von Kai Jager zählen und auch Daniel Reuter ist wieder voll dabei, hinter den Teamkollegen Ole Bruns und Oliver Dittmer stehen jedoch noch Fragezeichen. Auch Timm Greve steht nur „für den absoluten Notfall“ im Kader. Gänzlich in diesem fehlen werden Jan-Hendrik Warncke (Gelb-Rot-Sperre), Dusan Cosic (Urlaub) und Lennard Haffke (verletzt).

Dessen Mitspieler Marco Jorzick weiß daher umso mehr, „dass es für uns nicht einfach wird. Ich schätze Sottrum sehr stark ein. Die werden da oben in der Tabelle sicher lange dran bleiben. Ich sehe uns aber auch nicht chancenlos“. Der 33-Jährige erlebte bereits das eine oder andere Aufeinandertreffen mit dem Klassenrivalen und spricht daher aus Erfahrung.

Mit 46 Jahren gab Thomas Holzkamm (r.) sein Debüt für Sottrums Erste. © Freese

Vor allem das 3:1 am letzten Spieltag der Saison 2012/2013 ist Jorzick in Erinnerung geblieben. Es war nicht nur der bislang letzte Sieg für Visselhövede. „Da sind wir in Sottrum Kreisliga-Meister geworden und haben diese Siegertafel auf deren Platz übergeben bekommen. Da war ,Heidi‘ noch unser Kapitän“, erzählt der Sechser, der zu Sottrums Matthias Michaelis eine besondere Verbindung pflegt. Beide spielten in der Jugend gemeinsam im Stützpunkt. Michaelis wiederum freut sich auch auf zwei weitere Wiedersehen. Zum einen mit Bruns, der vor einigen Jahren als Gastspieler bei einem Test gegen den TSV Karlshöfen sich das Sottrumer Trikot überstreifte, sich dann aber doch für Visselhövede entschied, zum anderen mit Jager. „Mit ihm macht das immer Spaß. Das sind immer härtere Zweikämpfe. Es ist schön, sich mit ihm gegenseitig aufzureiben“, scherzt der Routinier. Ein konkretes Spiel ist auch ihm hängen geblieben: das Viertelfinale im Kreispokal. „Da ist Thomas Holzkamm noch eingewechselt worden, weil wir arge Personalprobleme hatten“, erzählt Michaelis und lacht. Der heutige Fußball-Boss kam in der letzten Minute für Steffen Mech beim Stand von 3:1 für den Kreisligisten in die Partie – „Vissel“ war damals Spitzenreiter in der 1. Kreisklasse Süd – und feierte mit 46 Jahren sein Debüt in der Ersten. So viel ist sicher: Beim Aufeinandertreffen am Sonntag wird es zu einer ähnlichen Szene nicht kommen. Denn: „Wir sind im Kurzurlaub in Mecklenburg“, verrät Holzkamm und will ein Comeback eines Tages „nicht gänzlich ausschließen“.