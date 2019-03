Sottrum findet seinen Meister

Prellball-Titelverteidiger im DM-Finale von Freiburg gestoppt

+ Auch über den Vize-Titel können sich die Prellballerinnen des TV Sottrum durchaus freuen: Juliane Meyer, Verena Ehlert, Karoline Schmitt und Leonie Heinze (v.l.) nehmen dabei ihre pausierende Mitspielerin Anneke Schulz mit der sieben Wochen alten Tochter Tilda mit aufs Bild. Foto: Heinze

Sottrum – Volker Heinze stemmte in den letzten Minuten beide Hände in die Hüften. Längst wusste auch der Coach des TV Sottrum, dass in diesem Finale nichts mehr zu holen war. Nach drei Titeln in Serie mussten sich seine in dieser Saison neuformierten Prellballerinnen von der Wieste bei der Deutschen Meisterschaft im baden-württembergischen Waiblingen geschlagen geben. Mit 30:36 unterlagen sie dem TV Freiburg-St. Georgen. Und Heinze gestand: „Die waren einfach besser. Wenn wir es jemandem gönnen, dann ihnen.“