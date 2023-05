Sottrum fehlt in Worpswede das letzte „Quäntchen“

Von: Hendrik Denkmann

Gemischte Gefühle: Sinan Reiter bringt seine Sottrumer früh in Führung. Im zweiten Durchgang lässt der Stürmer jedoch eine Großchance liegen. © Denkmann

Der TV Sottrum verspielt seine eigene Führung, wodurch sich der FC Worpswede zum Meister kürt. Kurz vor der Pause hagelt es gleich zwei Platzverweise.

Sottrum – Mit einem Countdown auf seiner Instagram-Seite hat der FC Worpswede sich und seine Fans auf das Bezirksliga-Heimspiel gegen den TV Sottrum eingestimmt. Dazu stellte der Verein die Frage: „The last step?“ Also der letzte Schritt in Richtung Meisterschaft. Den gingen die Fußballer aus dem Landkreis Osterholz am Mittwochabend gegen die Männer von der Wieste um Trainer Jannis Oberbörsch, der nach dem 1:3 (1:0) im Nachholspiel meinte: „70 Minuten machen wir es gut. Jetzt schauen wir den Worpswedern trotzdem beim Feiern zu.“

Zunächst hatte es gut ausgesehen. Die Gäste gingen bereits früh in Führung. Mit einem langen Pass bediente Yannick Böhling Stürmer Sinan Reiter, der den Ball am gegnerischen Verteidiger und Torwart Jakob Reiter per Kopf vorbeibrachte (12.). „Wir machen es in der ersten Halbzeit taktisch sehr diszipliniert und verteidigen es gut weg“, berichtete Oberbörsch, der wie am Wochenende auf eine Formation mit drei Innenverteidigern setzte – dieses Mal jedoch von Beginn an. Den nächsten Rückschlag fügte sich Worpswede quasi selbst zu, als Philip Schmid wegen Meckerns erst Gelb sah und dies denn auch noch beklatschte. Schiedsrichter Jannik Meyer (Buchholzer FC) blieb nichts anderes übrig. Er zeigte ihm direkt Gelb-Rot hinterher (36.). Den anschließenden Freistoß setzte Böhling in die Mauer, wodurch die Gastgeber konterten. Mit einer Notbremse verhinderte Lennart Holzkamm Schlimmeres. Jedoch kassierte Sottrums Sechser dafür den Platzverweis (40.).

Worpswede dreht das Spiel in Hälfte zwei

„Ab der zweiten Halbzeit haben die deutlich mehr Druck gemacht. Wir haben dennoch hinten im Zehn-gegen-zehn sicher gestanden“, fand Sottrums Trainer, der noch zwei Großchancen von Reiter und Finn Herwig notierte. Zählbares brachte in den zweiten 45 Minuten jedoch nur noch Worpswede zusammen. Nach einem Foul von Eike Buckenberger trat Jan-Henrik Kück vom Punkt an und glich aus (61.). In der Schlussphase verlor Stürmer Andrej Edel den Ball in der Vorwärtsbewegung, worauf die Gastgeber konterten und durch das Tor von Leandro Vieira in Führung gingen (82.). „Danach war das Ding durch“, gab Oberbörsch zu. Quasi mit dem Schlusspfiff legte Vieira seinen zweiten Treffer nach und schoss seine Elf endgültig zum Meistertitel. „Die zweite Hälfte ging eindeutig an Worpswede. Uns fehlt da noch ein Quäntchen zur Top-Mannschaft, die es bei eigener Führung cleverer zu Ende spielt. Dieses Spiel müssen wir nicht verlieren. Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen“, so Oberbörsch.