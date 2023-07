Sottrum bekommt von Kickers-U 19 die Grenzen aufgezeigt

+ © Blömer Das ist knapp: Stuttgarts Sirin Emre Durmus (oben) und Sottrums Torhüter Marcel Wachsmann schauen dem knapp am Tor vorbeifliegenden Ball hinterher. © Blömer

Der Mannschaft von Jannis Oberbörsch fehlt im Testspiel die Absicherung. Am Ende steht gegen die Stuttgarter Talente eine Niederlage.

Sottrum – Nur drei Trainingseinheiten hatte der TV Sottrum in seiner Vorbereitung bis zum Anpfiff absolviert. Der Test gegen die U 19-Oberliga-Fußballer der Stuttgarter Kickers am Freitagabend auf eigener Anlage war dafür bereits der vierte innerhalb der vergangenen rund zwei Wochen. „Das haben wir bewusst so gemacht“, meinte Trainer Jannis Oberbörsch nach dem 2:6 (2:4). Er habe sein Team damit von Beginn an fordern wollen.

Dies taten wie schon Bremen-Ligist Brinkumer SV (0:4) und Oberligist Rotenburger SV (0:3) auch die Youngster aus dem Süden Deutschlands. „Die Jungs waren fußballerisch auf einem guten Niveau“, beobachtete Oberbörsch die Leistung des Gegners. „Sie haben uns defensiv die Grenzen aufgezeigt. Wir waren schlecht abgesichert und haben nicht gut in die Tiefe verteidigt. Im Vergleich zum Bülstedt-Spiel, in dem wir vieles richtig gemacht haben, war das zu wenig.“

Krause vergibt freistehend vor dem Torwart

Dennoch gingen die Hausherren vor 80 Zuschauern durch Luca Christl in Führung (5.). Lange hielt das Ergebnis nicht. Nur fünf Minuten später lief Tasos Leonidis alleine auf Marcel Wachsmann zu und traf zum Ausgleich. Unglücklich für den Schlussmann: Als der Stuttgarter in der 20. Minute zum Distanzschuss aus zentraler Position ansetzte, drehte sich der Ball noch so, dass Wachsmann zwar mit den Händen drankam, ihn aber nicht mehr entscheidend klären konnte. Tor Nummer drei gelang Leonidis aus ähnlicher Position. Dieses Mal zirkelte er den Ball jedoch unhaltbar in die linke obere Ecke (27.). Mit einem Schuss direkt unter die Latte nach einer Hereingabe aus dem Rückraum stellten die Gäste auf 4:1 (40.), noch bevor Andrej Edel seinerseits nach einer Ecke per Kopf verkürzte (42.).

In Hälfte zwei nahmen sich die Sottrumer vor, ein besseres Gesicht zu zeigen. Dies gelang. Die Partie verlief deutlich ausgeglichener, wenngleich die Oberbörsch-Elf es weiterhin nur selten schaffte, sich gute Torchancen herauszuspielen. Die beste Gelegenheit vergab Leon Krause alleine vor Stuttgarts Keeper Lucca Telles-Villalobos stehend (90.). „Wir hätten hinten heraus noch ein, zwei Tore machen können“, bemerkte denn auch der Coach der Wieste-Mannen. Treffsicherer zeigten sich indes die Gäste, die erst durch den auffällig agierenden Leonidis (57.) und in der Nachspielzeit durch Sirin Emre Durmus erhöhten.

Bereits eineinhalb Tage später bat Oberbörsch sein Team zu einer Doppeleinheit. Nach einem Training am Morgen gab es zum Mittag eine Stärkung in Form von Spaghetti Bolognese, ehe es am Nachmittag wieder auf den Platz ging.

Von Lennart Blömer und Hendrik Denkmann