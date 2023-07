Sottrum bekommt im Bezirkspokal „einen vor den Kopf“

Von: Hendrik Denkmann

Kein leichtes Spiel hatten Vincent Hoops (r.) und seine Sottrumer gegen Hülsen um Neuzugang Micha Langreder, der in dieser Szene den Ball behauptet. © Denkmann

Die Oberbörsch-Elf kassiert eine 1:6-Klatsche und scheidet gegen Hülsen aus dem Bezirkspokal aus. Zudem muss ein Duo vorzeitig verletzt raus.

Sottrum – Verärgert drehte sich Jannis Oberbörsch nach dem letzten Gegentor vom Spielfeld weg und meinte in Richtung der Auswechselbank: „Da kann ich mich besser auch selbst hinten reinstellen.“ Seine Abwehrspieler des Fußball-Bezirksligisten TV Sottrum hatten in dieser Szene des Bezirkspokal-Zweitrundenmatches jegliche Aufgaben eingestellt und Felix Wolf bei seinem dritten Tor des Nachmittags frei gewähren lassen. So krönte der auffällige Offensivspieler des Ligarivalen SV Vorwärts Hülsen den guten Auftritt beim 6:1 (3:0)-Sieg und schoss seine Elf in das Achtelfinale, das am 9. August zu Hause gegen den TSV Ottersberg steigt.

Neben der deutlichen Niederlage mussten die Gastgeber auch noch die verletzungsbedingten Ausfälle von zwei Stammkräften beklagen. Zunächst erwischte es Helge Osmers. „Ich habe mir im Rücken vielleicht etwas eingeklemmt“, rätselte der zentrale Mittelfeldspieler und deutete auf sein rechtes Bein, in dem die Muskulatur hüftabwärts „komplett verhärtet“ war. Nach der Pause musste denn noch Finn Herwig nach einem Zweikampf mit Knieproblemen raus.

Nur Vincent Hoops trifft für Sottrum

Entsprechend lagen zwischen den Gemütslagen der beiden Trainer Welten. Hülsens Coach Lars Büsing sprach von einem „verdienten“ Sieg: „Wir haben viele Sachen gut gemacht. Es ist sehr viel für uns gelaufen, aber wir haben in der Anfangsphase auch ein, zwei Situationen zugelassen.“ Sein gegenüber Oberbörsch kritisierte vor allem „die Art, wie wir uns präsentiert haben. Wir waren immer einen Schritt zu langsam und hatten viele technische Nachlässigkeiten im Spiel. Keiner war bereit, sich dagegenzustellen.“

Alles begann mit einem Schuss von Yannick Böhling, der am langen Pfosten vorbeirollte (3.). „Wenn der reingeht, verläuft das Spiel vielleicht anders“, vermutete Sottrums Fußballobmann Thomas Holzkamm. So waren es die Gäste, die durch Wolf vor dem Tor von Marcel Wachsmann gefährlich wurden. Mit seiner zweiten Möglichkeit überwand er den Sottrumer Keeper (9.). Neun Minuten später kam noch etwas Glück dazu, als Wolfs Schuss von Dominik Reuter unhaltbar abgefälscht wurde und im Netz landete. Immer wieder kombinierte sich Hülsen über Doppelpässe leicht nach vorne, während Sottrum nur vereinzelt über die beiden Außenspieler Leon Krause und Böhling seine Klasse aufblitzen ließ. Vorne kam zudem Vincent Hoops zu guten Möglichkeiten. Der Ball landete jedoch oftmals neben dem Tor. Nicht so bei Hülsens Justin Quiring, der einmal vor und einmal nach der Pause erhöhte (38./54.). Beide Male wies die Defensive der Gastgeber große Lücken auf. Auch nach dem 5:0 von Lasse Schmidt (64.) ließen die Gäste nicht nach. Zwar fingen sie sich in der 69. Minute durch Vincent Hoops den Anschlusstreffer, erzielten selbst aber durch Wolf das sechste Tor (75.). „Du kannst froh sein, dass du im Pokal so einen vor den Kopf bekommst und nicht in der Liga. Wenn du in der Liga so auftrittst, brennen in fünf bis sechs Wochen hier richtig die Laternen“, wurde Jannis Oberbörsch deutlich.