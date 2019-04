Sottrum befördert Mathies

Sottrum - Von Matthias Freese. Ab in die erste Reihe! Beim TV Sottrum übernimmt Co-Trainer Daniel Mathies zur neuen Saison für den ausscheidenden Coach Vitalij Kalteis. Der Fußball-Kreisligist, der als Spitzenreiter beste Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga besitzt, befördert den 33-Jährigen und stellt ihm mit Patrick Klee einen spielenden Co-Trainer zur Seite. Klee ist derzeit noch Leistungsträger beim Ligarivalen Bremervörder SC und bringt als Stürmer höherklassige Erfahrungen, unter anderem aus mehr als 100 Oberliga-Spielen, mit.

Nachdem Kalteis vor fünf Wochen seinen Ausstieg zum Saisonende verkündet hatte, stand für Mathies schnell fest, dass er bei der Nachfolgesuche den Finger heben würde. „Wenn man das drei Jahre lang als Co-Trainer macht, dann scharrt man schon mit den Hufen, um es weiterzuführen. Das war für mich klar“, gesteht der 33-jährige technische Verkäufer, der 2016 zusammen mit Kalteis beim TV Sottrum eingestiegen war. Nach dem Kreispokalspiel beim Rotenburger SV II (2:0) am Ostersamstag war Sottrums Fußball-Boss Thomas Holzkamm in die Kabine geeilt, um vor der Mannschaft die Neuigkeit zu verkünden. „Wir haben ein gutes Gespräch mit Daniel gehabt, danach war für uns klar, dass wir unseren Co-Trainer zum Haupttrainer machen. Daniel hat es hier drei Jahre mit aufgebaut – die Chance bekommt er jetzt, denn er hat uns mit seinen Vorstellungen überzeugt. Er hat unser vollstes Vertrauen“, erklärt Holzkamm. Zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Helmut Lange und Bernd Rosebrock traf er die Entscheidung.

+ Patrick Klee kommt vom aktuellen Kreisliga-Rivalen Bremervörder SC als spielender Co-Trainer zum TV Sottrum. © Freese

Dass ein als Spieler erfahrenen Co-Trainer dazustößt, sei der Wunsch der Mannschaft gewesen, verrät Holzkamm. Und dieser wird ihr erfüllt. Patrick Klee, ebenso wie Mathies 33 Jahre alt, hat schon für Güldenstern Stade, den Rotenburger SV und den Heeslinger SC in der Oberliga und der Landesliga gespielt. Vor einem Jahr kehrte er zum Bremervörder SC zurück. Bis zur Winterpause war das Nordkreis-Team Sottrums hartnäckigster Rivale im Aufstiegsrennen gewesen, im Hinspiel (1:1) hatte Klee die Führung erzielt. Zum Rückspiel kommt es ausgerechnet am letzten Spieltag. Den Kontakt stellte übrigens Mathies selbst her. „Wir kennen uns, seitdem wir früher bei Hansi Bargfrede in der Fußballschule waren. Er hat noch am Abend zugesagt“, berichtet Mathies und ergänzt: „Mir war es wichtig, dass von externer Seite frischer Wind reinkommt.“ Da passte es, dass Klee vor kurzem nach Bötersen gezogen ist.