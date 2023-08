Sottrum agiert „zu grün“ gegen den Spitzenreiter

Von: Matthias Freese

Achtung, Daniel Throl (rechts) naht! Sottrums Sander Hoops (Mitte) befördert den Ball nach vorne. Das Derby ist jedoch eine klare Angelegenheit für die Ottersberger. © Freese

Mit dem 0:2 gegen Ottersberg sind die Hausherren gut bedient. Vor fast 300 Zuschauern waren die Unterschiede zwischen den beiden Top-Teams groß.

Sottrum – Zwischen Sottrum und Ottersberg liegen nur Stuckenborstel und die Autobahn. Die beiden Sportplätze sind gerade mal sechs Kilometer voneinander entfernt. Und auch fußballerisch tummeln sie sich in derselben Region. Dennoch war der Unterschied im Derby und Spitzenspiel der Bezirksliga am Sonntag groß. Der 2:0 (1:0)-Sieg des Tabellenführers TSV Ottersberg beim TV Sottrum spiegelte das kaum wider. „Wir schießen wieder zu wenig Tore“, lautete deshalb der einzige Vorwurf, den Mike Gabel seiner Wümme-Elf machen musste. Sottrums Coach Jannis Oberbörsch blieb nach der Lehrstunde gelassen: „Kein Vorwurf! Das ist Teil des Entwicklungsprozesses. Das wirft uns nicht um.“

Von Beginn an war klar, wer in dieser Partie der bislang ungeschlagenen Mannschaften die Zügel in die Hand nehmen würde. Ottersberg drückte Sottrum immer wieder in die Defensive, kam über die Flügel zu gefährlichen Angriffen und hatte mit Daniel Throl letztlich den Unterschiedsspieler, der zwar ohne eigenen Treffer blieb, aber beide Tore nach dem gleichen Muster clever vorbereitete. Er stieß im Strafraum Richtung Grundlinie durch und servierte von dort den tödlichen Rückpass. Kurz vor der Halbzeit vollendete Görkem-Turan Colak (43.), im zweiten Durchgang profitierte Patrick Hirsch von der Vorarbeit (65.).

Sottrumern fehlt die „Routine und Reife“

Von den Platzherren war offensiv hingegen wenig bis gar nichts zu sehen. Zu sehr waren sie damit beschäftigt, sich den Angriffen der Grün-Weißen zu erwehren – meist mit lang nach vorne geschlagenen Bällen. Ein Spielaufbau wollte so nur selten zustande kommen. „Die sind schon abgeklärt und hatten viel den Ball. Wir kommen mit den Aktionen, die wir hatten, nicht richtig durch, haben zu viele technische Fehler und treffen oft falsche Entscheidungen, weil das Zutrauen nicht da war“, stellte Oberbörsch fest. Sottrums Coach macht es vor allem an der „Routine und Reife“ fest. Davon hatten die Gäste spürbar mehr zu bieten. „Wir sind noch zu grün hinter den Ohren, noch zu hektisch.“ Oberbörsch hatte fünf Spieler im Alter von 18 und 20 Jahren in die erste Elf beordert, bei Ottersberg gehörte nur der 17-jährige Jannes Siemer in diese Altersklasse. Die einzige echte Möglichkeit der Gastgeber vergab Lennart Holzkamm mit einem Linksschuss unmittelbar vor dem ersten Gegentor.

Für Ottersberg war es hingegen lange Zeit ein Geduldspiel. „Wir hatten so gute Spielzüge drin, allein in der ersten Halbzeit belohnen wir uns mindestens fünf Mal nicht oder sind unsauber. Damit halten wir den Gegner am Leben“, wusste Gabel. Vor allem Marcel Wachsmann verhinderte im Tor der Sottrumer weitere Gegentore, indem er gegen Throl (14./19.), Björn Hakansson (84.) und Hirsch (90.) glänzend reagierte. Esin Demirkapi traf zudem nur das Aluminium (54.). Die Sottrumer durften sich so letztlich nur über die ungewohnte Kulisse bei diesem Derby freuen. „Knapp 300 Zuschauer“, vermeldete Helmut Lange, nachdem er die Kasse geschlossen hatte.