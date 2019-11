Slominski steht besonders im Fokus

Unterstedt - Von Mareike Ludwig. Dass Freud und Leid nah beieinander liegen können, musste Kay Slominski im Kreisliga-Derby hautnah erleben. Während der Kapitän des Fußball-Kreisligisten Rotenburger SV II in der 53. Minute noch der gefeierte Torschütze war, musste er nur elf Minuten später mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz Unterzahl ließ sich seine Elf aber nicht hängen und entschied das Stadtderby bei der SG Unterstedt mit 1:0 (0:0) für sich. Durch den Dreier steht der RSV II als Elfter erstmals in dieser Saison oberhalb der Gefahrenzone. Die Unterstedter verpassten indes den Sprung weiter nach oben und bleiben Fünfter.

Das Unterstedter Trainer-Duo Fabian Knappik und Uwe Delventhal sah sich hinterher nur ratlos an. „Das war eine Frechheit, was wir gezeigt haben. Das Spiel war definitiv nicht auf Kreisliga-Niveau“, fand Delventhal klare Worte. Sein Kollege stand ihm in der Deutlichkeit in Nichts nach. „Diese Leistung hat im negativen Sinne alles getoppt. Das war der Tiefpunkt in dieser Saison“, ergänzte Knappik verärgert. Zwar war Unterstedt arg personalgeschwächt, doch auch die Gäste hatten einige Löcher zu stopfen. „Wir haben schwer in die Partie gefunden und haben viel zu viele Fehlpässe gespielt. Sicherlich hatte Unterstedt dadurch zunächst ein spielerisches Übergewicht“, gestand Rotenburgs Spielertrainer Patrick Werna. Die Gastgeber schafften es jedoch nicht, sich mit etwas Zählbarem zu belohnen. Kristan Baden (11.) und Hannes Kettenburg (24.) scheiterten knapp. Auf der anderen Seite hatte Atilla Iscan mit seinem Lattentreffer noch die beste Chance (17.).

Im weiteren Verlauf verlagerte sich das Geschehen mehr und mehr ins Mittelfeld, die Strafräume blieben zumeist verwaist, gefährliche Torraumszenen waren Mangelware. „Unsere Jungs hatten irgendwie eine Blockade drin. Kein Spieler hatte Normalform“, fand Knappik. So war es nicht verwunderlich, dass letztlich eine Standardsituation das Derby entschieden hat. Nach einem Foul von Kettenburg an den eingewechselten Daniel Reuter ließ sich Slominski die Möglichkeit nicht nehmen und verwandelte vom Punkt sicher zum 1:0 (53.).

In der Folgezeit warfen die Unterstedter zwar alles nach vorne, doch RSV-Keeper Lars Neugebauer, der den verletzten Lucas Mensing vertrat, hatte nicht wirklich viele Schüsse auf seinen Kasten bekommen. Auch als Slominski nach einem überflüssigen Foul an Kettenburg vorzeitig vom Platz musste (64.), wachten die Unterstedter trotz Überzahl nicht auf. „Der Platzverweis war eine richtig dumme Aktion und tut uns natürlich weh, da uns Kay nun ein Spiel fehlt“, ärgerte sich Werna, um dann erfreut hinzuzufügen: „Wir haben mit zehn Leuten sehr gut verteidigt. Unterstedt hatte in der Schlussphase Druck nach vorne ausgeübt, doch wir haben nichts mehr zugelassen. Das sind drei Punkte, die wir vorher nicht unbedingt eingeplant hatten.“