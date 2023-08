„Slapstick“-Start des Rotenburger SV in die Saison

Von: Matthias Freese

Nicht nur wegen seines Tores per Elfmeter einer des besten Rotenburger: Kapitän Stefan Denker. © Freese

Der RSV hat seine Überlegenheit und die lange Überzahl nicht zum Sieg in Vorsfelde genutzt. Zudem vergaben die Gäste zahlreiche Hochkaräter.

Rotenburg – Der Coach hatte immer wieder diesen einen Begriff, mit dem er den Saisonstart seiner Oberliga-Fußballer beschrieb: „Das war ein absoluter Slapstick-Tag“, bemerkte Tim Ebersbach nach der 1:2 (1:1)-Niederlage des Rotenburger SV beim Aufsteiger SSV Vorsfelde. „Das tut gerade richtig weh, denn wir waren die bessere Mannschaft, fahren aber ohne Punkte nach Hause.“ Zumal die Wümmestädter nach einer Gelb-Roten Karte gegen Vorsfeldes Athanasios Palanis 70 Minuten lang in Überzahl waren. „Der Platzverweis hat uns überhaupt nicht gutgetan. Danach waren wir zu passiv“, fand Ebersbach.

Zunächst lief noch alles nach Plan. Zwar scheiterte Alexander Arnhold nach einem Foul an Erik Köhler per Strafstoß an Vorsfeldes Keeper Justin Kick, doch da Palanis beim Abpraller Köhler foulte (und dafür Gelb-Rot sah), gab es erneut Elfmeter. Der alte und auch neue Kapitän Stefan Denker trat an und traf zum 1:0 (21.). „Zur Halbzeit musst du eigentlich 3:0 oder 4:0 führen. Wir sind aber zu hasig gewesen, das 2:0 zu machen. Die haben uns immer wieder eingeladen und hatten keinen Zugriff. Wir hatten 75 Prozent Ballbesitz“, schilderte Ebersbach seine Eindrücke. Doch beste Möglichkeiten ließ vor allem Köhler ungenutzt. Mehrfach parierte Kick glänzend, so auch gegen Denker.

Die Systemumstellung bringt keinen Erfolg

Die Gastgeber waren auf dem stumpfen Grün ihres Drömlingstadions effektiver und nutzten einen Fehler des RSV eiskalt aus. Michael Yeboah war nach einem Vorsfelder Befreiungsschlag der Ball versprungen, Dustin Reich setzte sich durch und glich aus (39.).

Es kam noch schlimmer für den RSV, denn gerade aus der Kabine gekommen, gelang dem zur zweiten Hälfte eingewechselten Fabio Cinquino das 2:1 für den Aufsteiger (46.). Nach einem Pressschlag war ihm der Ball vor die Füße gefallen. „Das war deren zweiter Torschuss“, haderte Ebersbach, zumal seine Mannen im Abschluss auch im zweiten Durchgang immer wieder scheiterten. „Manche Chancen haben wir auch echt schlecht zu Ende gespielt“, räumte der Coach ein. Die Umstellung auf das 4-3-3-System brachte ebenfalls keinen Erfolg. „Ich kann nicht verstehen, dass wir hier nichts mitnehmen“, ärgerte sich Ebersbach.