Siwan Bezek mit perfektem Timing

Hassendorf vor Stemmen

+ © Freese Schwer durchzukommen: Stemmens Marvin Schneider (Mitte) wird der Weg von den Hassendorfern Mirko Peter (r.) und Mehmet Delibas versperrt. © Freese

Bothel - Aus dem Vierkampf wurde schon im Vorfeld ein Dreiervergleich: Der MTV Wilstedt aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd hat im Halbfinale der Futsal-Hallenkreismeisterschaft mit Abwesenheit „geglänzt“. Wenige Tage vor dem Turnier in Bothel hatte das Team mangels Personal abgesagt. In der betroffenen Gruppe 1 sicherte sich schließlich der TV Hassendorf (ebenfalls 1. Kreisklasse Süd) den Gruppensieg vor dem Kreisligisten TV Stemmen. Beide zogen damit in die Endrunde am nächsten Sonntag in Sittensen ein, während der FC Walsede auf der Strecke blieb.