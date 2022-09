Reiter trifft und verpasst zweites Tor gegen Ritterhude

Von: Hendrik Denkmann

Der Moment des Ausgleiches: Der eingewechselte Sinan Reiter (r.) tunnelt Ritterhudes Keeper Meik Jeschin. Für Sottrums Stürmer blieb es bei dem einen Tor. © Denkmann

Sinan Reiter ärgerte sich, dass ihm nur ein Treffer gegen Ritterhude gelang. Sein Trainer wusste um die verpasste Siegchance, gab dem Stürmer aber keine Schuld.

Sottrum – Ob mit dem Fuß oder per Kopf, immer wieder versuchte es Sinan Reiter. Doch sein zweites Tor des Tages wollte einfach nicht fallen. Entsprechend groß war der Frust beim Goalgetter des TV Sottrum. Noch Minuten nach dem Abpfiff lief er ratlos neben der Bank auf und ab und raufte sich die Haare. Trainer Dariusz Sztorc suchte allerdings keineswegs die Schuld bei seinem Bezirksliga-Fußballer, er wusste aber auch: „Er hätte zum Matchwinner werden können.“ So blieb es bei dem einen Treffer und die Gastgeber trennten sich am Ende mit 1:1 (0:1) von der TuSG Ritterhude.

Im Tor kehrte indes Normalität ein. Tobias Engel stand nach zwei Wochen wieder zwischen den Pfosten, nachdem er gegen VSK Osterholz-Scharmbeck und den Heeslinger SC II krankheitsbedingt gefehlt hatte. „Ich lag flach, war acht Tage zu Hause und hatte so ziemlich alles. Jetzt ist es aber wieder gut“, erzählte der Comebacker, der einige Chancen verhinderte. „Endlich haben wir einen gelernten Keeper wieder drin. Da sind wir aus dem Tunnel raus“, freute sich Sztorc.

Im Verbund: Tobias Engel (l.) und Marvin Meyer (Mitte) verhindern Ritterhudes Chance zur 1:0-Führung. © Denkmann

Die Sieglos-Serie hielt dafür auch gegen Ritterhude an. Nach zuletzt zwei Niederlagen war dieses Mal jedoch mehr als das Remis drin. „Wir haben es nur versäumt, das zweite Tor zu machen. Wir hätten zwei Punkte mehr definitiv mitnehmen können“, wusste Sztorc. Nach viel „Mittelfeldgeplänkel“ in der ersten halben Stunde, wie es Engel beschrieb, waren es jedoch die Gäste, die mit der ersten Chance in Führung gingen. Phillip Brouwer verwertete eine Hereingabe von Patrick Brouwer zum 1:0 (36.). Finn Herwig verpasste direkt danach den Ausgleich (37.).

Dariusz Sztorc wechselte zur Halbzeit doppelt, brachte Reiter für Luca Rindfleisch und Joshua Hüsing für Brian Sztorc. Vor allem mit dem erstgenannten Wechsel lag Sottrums Coach richtig. Nach einem Doppelpass mit Max Mosig steckte Matthias Michaelis auf Reiter durch, der wiederum Ritterhudes Keeper Meik Jeschin tunnelte (60.). In der Folge scheiterte Sottrums Stürmer aber gleich viermal. Auch Marvin Meyer, dem Sztorc ein „gutes“ Spiel attestierte, fehlte die Zielgenauigkeit. Nach seiner Auswechslung ärgerte er sich über sich selbst: „Ich bin ein Blindfisch vor dem Tor.“ Ganz so streng war sein Trainer nicht: „Mit dem Punkt kann ich besser leben als der Gegner.“