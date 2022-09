Reiter sieht sich als Stürmer

Spieler des Wochenendes

+ © Krause Eins, zwei, drei und rein damit: Sinan Reiter (vorne) schoss seinen TV Sottrum gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim mit einem Dreierpack zum Sieg. © Krause

Sinan Reiter ist gelernter Keeper. Erst seitdem er in Sottrum ist, spielt er im Sturm, zerschießt die Liga und ist daher unser Spieler des Wochenendes.

Rotenburg – Drei Tore schoss Sinan Reiter am Sonntagnachmittag im Bezirksliga-Spiel seines TV Sottrum gegen die Fußballer des 1. FC Rot-Weiß Achim (5:2) – eines dabei schöner als das andere. Der Stürmer selbst gibt sich rückblickend eher bescheiden: „Für mich war es wenn, dann das zweite. Das war am besten rausgespielt. Beim ersten und dritten Tor war der Gegner recht schläfrig.“

Reiters zweiter Treffer war der zum vorentscheidenden 4:2. Matthias Michaelis hatte ihn mit einem Pass in die Tiefe dabei gut in Szene gesetzt, sodass der 27-Jährige nur noch leichtes Spiel hatte. Genau diese Kombination weiß Reiter aber zu schätzen. Zwar sei es sein „Job als Stürmer, die Tore zu schießen“, vor allem die Mitspieler um ihn herum würden ihn jedoch immer wieder gut anspielen. „In Matthias habe ich einen überragenden Zehner, der mir die Bälle sehr gut in den Lauf spielt“, schwärmt Reiter und bezeichnet zudem Neuzugang Yannick Böhling als „Königstransfer. Von ihm bin ich wirklich begeistert.“ Auch Finn Herwig und Leon Krause hebt der Grasdorfer hervor.

Acht Tore in sieben Spielen - Ligabestwert!

Dass seine Tiefenläufe ihm auch mal zum Verhängnis werden können, zeigte sich im Heimspiel gegen Achim. „Der Schiedsrichter hat mindestens zehnmal Abseits gegen mich gepfiffen. Ich hatte zwischendurch echt keine Lust mehr und war in einem Tief“, gesteht Reiter, der zudem sein Kopfballspiel unbedingt verbessern will. Seinem Trainer fällt da noch eine weitere Sache ein: „Er kann seinen Körper noch nicht richtig einsetzen, um den Ball am Fuß zu sichern, wenn er vom Gegner gedeckt wird.“ Und: „Er ist nicht immer treffsicher und hätte viel mehr aus seinen Möglichkeiten machen können. Er hat aber auf jeden Fall einen unglaublich guten Schuss.“ Mit dem kommt Reiter in sieben Spielen bereits auf acht Tore – Ligabestwert!

Dabei spielt er auf dieser offensiven Position erst, seitdem er zur Saison 2019/2020 an die Wieste wechselte. Zuvor hatte er bei den aktuellen Ligarivalen RW Achim und TSV Bassen zwischen den Pfosten gestanden. Einmal kehrte er in dieser Saison für 45 Minuten wieder ins Tor zurück. Und zwar Ende August beim 2:3 gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck. „Einen Abend vor dem Spiel schrieb mich Darek (gemeint ist Sottrums Coach, Anm. d. Red.) an, dass ich ihm die Nummer von unserem Keeper aus der zweiten Herren geben soll. Der hatte aber einen Fingerbruch und unser Ersatzmann Marcel Wachsmann hatte einen Motorradunfall. Dann bin ich notgedrungen ins Tor“, erinnert sich der gelernte Verkäufer. Dabei blieb es bis heute allerdings auch und dürfte sich nicht allzu schnell ändern. Denn: „Ich bin schon eher Stürmer“, sagt er und dürfte mit seiner Torquote dabei nicht falsch liegen.