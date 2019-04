Siegmeyer steigt als Coach in Sottrum ein

Ex-Rotenburger übernimmt von Karnick

+ Am Samstag noch auf der Tribüne, kommende Saison dann auf der Trainerbank: Götz Siegmeyer übernimmt den TV Sottrum. Foto: Freese

Sottrum - Von Matthias Freese. Die Trainerfrage ist geklärt, der künftige Chef auf der Bank saß im letzten Heimspiel gegen den SV Beckdorf II bereits auf der Tribüne: Götz Siegmeyer tritt bei den Handballern des TV Sottrum die Nachfolge von Rolf Karnick an – und plant mit dem designierten Landesliga-Absteiger eine Klasse tiefer einen Neustart mit bewährten Kräften. Der 52-jährige Unterstedter sieht „viel Potenzial“ im Kader, wenngleich er nicht vom sofortigen Wiederaufstieg sprechen will: „Wir wollen aber in der Landesklasse gut mitmischen.“