Ein Sieg für Santl und Bese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Die turbulenten Tage bei der Reserve des Rotenburger SV gehen weiter: Nach der 0:5-Wertung der Partie beim TV Stemmen und der daraus resultierenden Beschimpfung durch Vorstandsmitglied Paul Metternich hat Coach Bernd Santl die Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Beim 4:2 (0:1) im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck sprang Olaf Mattner, Co-Trainer der ersten Herren, ein und betreute das Team – es soll aber eine einmalige Sache bleiben.

Neben Santl fehlte auch Co-Trainer Alexander Bese an der Linie – er war allerdings privat verhindert. „Ich glaube, dass ich ihn überzeugen konnte, dass er weitermacht“, erklärte der zweite Vorsitzende Thorsten Nitz. Santl ließ sich am Freitagabend indes nicht zum „Rücktritt vom Rücktritt“ bewegen. Eine leise Hoffnung hat Nitz aber noch – wenn eine anberaumte Vorstandssitzung stattgefunden hat, in der über Konsequenzen im Fall Metternich gesprochen werden soll. „Wir müssen das aufarbeiten, wir sind schon zu oft zur Tagesordnung übergegangen, es muss intern Konsequenzen geben. Wir brauchen klarere Strukturen. Paul Metternich muss sich im Umgang mit den Mannschaften zurücknehmen“, fordert Nitz.

Auch Patrick Werna betonte, dass das Team „zu 100 Prozent“ hinter Santl und Bese steht. „Wir haben uns für sie den Arsch aufgerissen. Unser Wunsch ist es, dass es mit ihnen weitergeht. Die Frage ist nur, wie realistisch das ist“, so der Kapitän. Kurzzeitig wurde sogar ein Nichtantritt aus Solidarität mit den Trainern in Erwägung gezogen – „es war aber kein ernsthaftes Thema“, bestätigte Werna.

Die Partie gegen den Tabellendritten Osterholz-Scharmbeck geriet so etwas in den Hintergrund. Dabei war sie durchaus sehenswert. Mit einem halben Dutzend Erste-Herren-Spieler – darunter auch der Albaner Klejdi Jazaj – gingen die Rotenburger zwar nach einem Freistoß-Abstauber von Patrick Brouwer in Rückstand (28.), doch allmählich bekam der Gastgeber vor 45 Zuschauern im Ahe-Stadion ein Übergewicht.

Zum Matchwinner avancierte Flügelspieler Dennis Gräbnitz, der zunächst einen Schuss des eingewechselten Cedrik Sackmann zum 1:1 über die Linie drückte (65.) und nach einem erneuten Gegentor von Brouwer (69.) den perfekten Pass für Jelle Röben in die Gasse spielte – 2:2 (71.). Zwei Mal wurde Gräbnitz in der Schlussphase im Strafraum gefoult, erst von Keeper Alexander Janosch, dann von Joshua van Osten – jedes Mal zeigte der gute Referee Christian Krahn (TSV Bienenbüttel) auf den Punkt, jedes Mal verwandelte Röben sicher (83./87.). „Man hat gesehen, dass wir nach hinten raus konditionell stärker waren. Und man hat gesehen, dass die Jungs ein Zeichen setzen wollten. Kompliment, dass sie diese Einstellung an den Tag gelegt haben“, bemerkte Olaf Mattner nach seiner erfolgreichen Premiere als Cheftrainer beim RSV. Der Rückstand auf den Relegationsplatz schrumpfte dadurch auf acht Punkte.