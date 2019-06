Nur ein Sieg rettet die Klasse

Stemmen – Die Ausgangslage für den TV Stemmen ist eindeutig: Wenn die Mannschaft von Interimscoach Steffen Brunckhorst ihr Relegationsheimspiel gegen den Tabellenzweiten der 1. Kreisklasse Nord, TSV Karlshöfen, morgen (19.30 Uhr) gewinnt, verbleibt sie in der Fußball-Kreisliga. Bei jedem anderen Ausgang steht der Abstieg fest.

„Ich glaube, dass es für unsere Einstellung eher von Vorteil ist, dass wir siegen müssen. So kann sich gar nicht erst der Schlendrian einschleichen“, spekuliert Brunckhorst. Dennoch hätten die Stemmer ihre Ausgangslage deutlich komfortabler gestalten können, wenn sie die Partie gegen die SG Hamersen/Sittensen gewonnen hätten. Doch eine mangelhafte Chancenverwertung sowie deutliche konditionelle Mängel nach etwa 65 Minuten sorgten für das Endresultat von 1:1.

Den Grund für diesen Einbruch sieht Brunckhorst in der mangelnden Trainingsbeteiligung. „Das war in Stemmen schon immer so. Doch früher waren unsere Leistungsträger eben noch deutlich jünger und konnten das besser wegstecken“, erklärt der Interimstrainer, der daher auf den Vorteil der späten Anstoßzeit spekuliert. „Vielleicht ist es ein bisschen einfacher, wenn es kühler ist als am Samstag.“

Die Stärke der Gäste aus Karlshöfen, die ihr Heimspiel gegen Hamersen/Sittensen mit 1:0 gewannen, vermag Brunckhorst nicht so richtig einzuschätzen, glaubt aber an ein körperlich betontes Spiel. Dabei würde den Gastgebern Stefan Ehrke gut zu Gesicht stehen. Doch der Leistungsträger weilt bereits im Urlaub. Umso wichtiger, dass die zuvor studienbedingt fraglichen Hannes Bellmann und Jonas Knaak mit an Bord sind. „Mein Gefühl sagt mir, dass wir es auf jeden Fall schaffen werden“, verbreitet Stemmens Fußball-Boss Tim Pyka Optimismus.

Einen Nachfolger für den scheidenden Coach Carsten Knaak (Urlaub) gibt es im Übrigen noch nicht. Sicher ist aber, dass Brunckhorsts Tätigkeit an der Linie nach dem Spiel vorerst endet. „Irgendwann kann ich mir das vorstellen, aber derzeit passt es zeitlich einfach nicht“, sagt er. ntr