Tobias Kirschke (am Ball) holte sich zwar seine fünfte Gelbe Karte ab und muss nun im nächsten Spiel zuschauen, feierte dafür aber einen 2:1-Sieg in Lüneburg. Foto: Freese

Rotenburg – Wird das etwa das neue Standardergebnis? Im dritten Punktspiel nach der Winterpause haben die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV zum dritten Mal mit dem gleichen Resultat gewonnen – auch beim MTV Treubund Lüneburg setzte sich die Wümme-Elf mit 2:1 (0:1) durch und hat damit 2019 bisher die Maximalausbeute geholt. Der Abstieg sollte mit nunmehr 34 Punkten kein Thema mehr beim Tabellenfünften sein. Coach Tim Ebersbach war durchaus begeistert vom Auftritt nach der Pause: „Das war ein Sieg der Mentalität. Aufgrund der zweiten Halbzeit war er auch verdient.“

Die erste Hälfte verlief noch ein wenig hektisch, was die Lüneburger wiederum für sich nutzten. Zu diesem Zeitpunkt zeigten sie mehr Präsenz und waren häufiger als der RSV am Ball. Ein von Tobias Kirschke verursachter Freistoß führte in der 30. Minute zum 1:0 der Gastgeber durch Matthias Zeugner.

Zu Beginn der zweiten Hälfte verhinderte Rotenburgs Keeper Henner Lohmann zweimal den zweiten Gegentreffer. Ebersbach wollte bereits das Risiko erhöhen und vom 4-3-3-System auf die 3-4-3-Variante umstellen, da gelang seinen Jungs mit tatkräftiger Unterstützung der Hausherren der Ausgleich. Bei einem langen Ball von Kirschke patzte die Treubund-Abwehr, sodass Arthur Bossert per Kopfball Keeper Rene Hußmann überlupfte (66.). Vier Minuten später agierte die Defensive der Gastgeber erneut fahrlässig. Zwar scheiterte Björn Mickelat im ersten Versuch an Hußmann, doch mit links beförderte er anschließend den Ball ins Netz – 2:1. „Wir waren im zweiten Durchgang viel mutiger und haben sie vorne ordentlich beschäftigt. Mit Glück kannst du hier 3:1 oder 4:1 gewinnen“, dachte Ebersbach vor allem an den Elfmeter, mit dem Mickelat an Hußmann gescheitert war, nachdem Marcello Muniz gefoult worden war (76.). Auch volley hätte der Routinier zulangen können, setzte den Ball mit vollem Risiko aber vorbei (81.).

„Wir haben bei Treubund Lüneburg noch nie gewonnen. Das ist eine schöne Bestätigung für die Entwicklung der Jungs“, meinte Ebersbach und lobte neben seinen Außenspielern Muniz und Bossert vor allem Innenverteidiger Yannik Funck und Linksverteidiger Yannick Chwolka. So überstand der RSV auch die fünfminütige Nachspielzeit. Ärgerlich nur, dass sich Yannick Chwolka und Tobias Kirschke ihre fünfte Gelbe Karte abholten und somit im nächsten Spiel, Sonntag beim TSV Gellersen, gesperrt sind. maf