RSV ist sich mit Bio einig und schlägt Oberligist Uphusen

2:0 gefällt Ebersbach / Mansoori trifft erstmals / Demir kommt doch nicht

+ Warten auf den Ball im Strafraum des TB Uphusen: Der Belgier Marvin Bio (3.v.l.) soll dem RSV-Sturm das nötige Durchsetzungsvermögen verleihen. - Foto: Woelki

Rotenburg - Nach so einem Auftritt gab der Trainer gerne einen aus: Die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV haben den Oberligisten TB Uphusen in einem Testspiel auf Platz drei des Ahe-Sportgeländes mit 2:0 (0:0) bezwungen – anschließend spendierte Tim Ebersbach am Mannschaftsabend eine Runde Pizza „zum Trainereinstand“, wie er verriet. Außerdem wurde der Belgier Marvin Bio als Neuzugang verkündet. „Die mündlichen Zusagen stehen“, so Ebersbach.