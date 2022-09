Unterstedt stürmt mit 7:0 gegen Bothel die Spitze

Von: Matthias Freese, Hendrik Denkmann

Und wieder vorbei: Daniel Moderau bereitete Bothels Abwehr einige Probleme, nicht nur wegen seiner drei Tore. Hier muss Dennis Kroll zusehen, dass der Unterstedter ihm nicht entwischt. © Freese

Wie bereits der Rotenburger SV II vier Tage zuvor, so musste sich auch der TuS Bothel mit 0:7 der SG Unterstedt geschlagen geben. Die stürmte damit an die Spitze.

Unterstedt – Kurz vor der Halbzeit zog der Nebel auf, doch die SG Unterstedt behielt am Donnerstagabend bis zum Abpfiff den Durchblick und steht zumindest für rund 24 Stunden dort, wo sie auch am Ende der Saison stehen will – an der Spitze der Fußball-Kreisliga. Der Titelanwärter siegte – wie bereits vier Tage zuvor beim Rotenburger SV II – mit 7:0 (2:0) zu Hause im Derby gegen den TuS Bothel. Am Freitagabend könnte der große Rivale FSV Hesedorf/Nartum die Unterstedter dort aber wieder ablösen.

Unterm Strich war es ein souveräner Sieg, auch wenn die Unterstedter im ersten Durchgang noch nicht glänzten. „In der zweiten Halbzeit haben wir den Schalter umgelegt, wir sind aber dennoch nicht an unser Limit gekommen“, fand auch Fabian Knappik, Coach der Platzherren. „Bothel hat die Räume eng gemacht, dadurch hatten wir wenig Spielfluss im letzten Drittel“, ergänzte sein Kompagnon Patrick Werna. Die personell weiterhin stark geschwächten Botheler schafften allerdings nur wenig Entlastung und hatten ihre erste Halbchance in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs durch einen Fernschuss von Dennis Kroll.

Da stand es aber bereits verdient 2:0. Nach einem Pass von Leon Linke setzte zunächst Yannik Malende den Ball flach links ins Tor (12.) – unhaltbar für Keeper Fabian Bock, der einige Minuten später angesichts des knappen Rückstandes bemerkte: „Geht doch noch.“ Daniel Moderau zirkelte dann aber einen Freistoß aus halblinker Position an der Mauer vorbei ins Tor (33.). Weitere Großchancen vergaben Jan Friesen (10./42.) und Bastian Rose (21./39.).

Daniel Moderau erzielt drei Tore

Eine deutlich bessere Ausbeute verzeichneten die Gastgeber in Hälfte zwei, wobei vor allem der eingewechselte Jonathan Orth für neue Belebung sorgte. „Bockstark. Er bringt einfach Tempo über rechts mit“, fand Knappik. Und Werna meinte: „Jedes Eins-gegen-eins hat er gewonnen.“ Hannes Kettenburg erhöhte nach Ecke von Moderau auf 3:0 (57.), dann bereitete Linke die Tore Nummer zwei und drei für Moderau vor (65./70.), ehe Malte Woltmann eine Orth-Hereingabe ins eigene Tor „klärte“ (79.). Den Schlusspunkt zum 7:0 setzte der eingewechselte Nisar Atris in der Nachspielzeit nach Flanke von Hannes Kettenburg (90.+4). Bothels Trainer Dennis Schlifelner war dementsprechend bedient: „Ich habe wenig zu sagen. Ich glaube, es ist alles gesagt“, bemerkte er schmallippig.

Während der Nebel immer mehr zunahm und die Sicht stetig schlechter wurde, ging ein „Comeback“ fast unter: Wolfgang Pesch, der eigentlich in Bulgarien studiert, nutzte den Heimaturlaub zu einem Einsatz ab der 71. Minute. Der Torjäger hielt sich jedoch mit Treffern zurück und ließ den Kollegen an diesem Abend den Vortritt.