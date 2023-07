SG Unterstedt gewinnt samt kurioser Tore das Finale

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Ein gewohntes Bild: Die SG Unterstedt bejubelt den Erfolg im Finale des Concordia-Cups. © Bargfrede

Während Bezirksligist Unterstedt locker siegte, wurden die Spiele um Platz drei und fünf beim Concordia-Cup erst im Elfmeterschießen entschieden.

Wittorf – Als einer von zwei Bezirksligisten in den Wettbewerb gestartet, ist die SG Unterstedt ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat sich den Titel dank eines 5:0- Sieges im Finale gegen die zwei Klassen tiefer spielende SG Schwitschen/Wittorf beim Concordia-Cup in Wittorf gesichert. Ligakonkurrent VfL Visselhövede kam derweil nicht über Platz vier hinaus. Die Mannschaft von Elias Jockusch scheiterte im kleinen Finale am MTV Jeddingen aus der 1. Kreisklasse im Elfmeterschießen. Dieses gewann Kreisligist TuS Bothel wiederum gegen die SG Benefeld-Cordingen (Kreis Heidekreis) im Spiel um Platz fünf.

Finale: SG Schwitschen/Wittorf - SG Unterstedt 0:5 (0:3). Wie schon im zweiten Gruppenspiel eröffnete Bastian Rose im Finale den Torreigen (7.). In der 29. Minute nutzte Mitspieler Simon Maruhn einen Abpraller zum 2:0. Kurios wurde es kurz vor der Halbzeit, als dem Unterstedter der Ball über den Fuß rutschte, sodass er sich anstatt in Richtung des Tores nach rechts drehte und bei Florian Liszkowski landete. Der Teamkollege hatte in der Folge leichtes Spiel (37.). Auch Tor Nummer vier fiel auf ähnliche Art und Weise. Ein abgefälschter Rose-Schuss landete beim durchgestarteten Hannes Kettenburg, der nur noch einschob (48.). Den Schlusspunkt in einem überwiegend einseitigen Endspiel setzte Nisar Atris (54.). „Das war brutal verdient. Sie waren die fußballerisch beste Mannschaft. Auch die Höhe der Ergebnisse sprechen da eine deutliche Sprache“, lobte Mitorganisator Harm Bargfrede.

Auch Unterstedts Kapitän Florian Liszkowski trägt sich im Endspiel in die Torschützenliste ein. © Denkmann

Spiel um Platz drei: VfL Visselhövede - MTV Jeddingen 3:5 n.E. (1:1, 1:0). Bei Visselhövede kamen die altbekannten Probleme wieder auf. Zwar führte die Elf von Elias Jockusch nach einem Distanztor von Lennard Haffke (24.), allerdings setzte es durch Jonas Voß im zweiten Durchgang den Ausgleich (57.). Dieser Wirkungstreffer fiel genau in die Phase, in der der Bezirksligist nach dem verletzungsbedingten Aus von Thomas Hahn für zehn Minuten nur zu zehnt agierte. Der angeschlagene Rafal Zyzak „quälte“ sich laut Jockusch auf den Platz, um in der Schlussphase nicht mehr in Unterzahl zu agieren. Mit ihm schleppten sich die Visselhöveder ins Elfmeterschießen, in dem nur Ole Homann und Haffke trafen. Jeddingens Keeper Janek Beerhorst hielt die Versuche von Rainer Kraatz und Lukas Stahn. Dessen Mitspieler Joris Helmke, Julian Hinz, Fabian Kanapin und Niklas Kampa schossen das Kreisklasse-Team zu Bronze.

Spiel um Platz fünf: SG Benefeld-Cordingen - TuS Bothel 5:6 n.E. (1:1, 0:1). Als Phil-Luca Stölpe nach 27 Minuten die Führung erzielte, lief es für die Botheler nach Plan. Dieser geriet allerdings ins Wanken, nachdem Koray Kir einen Foulelfmeter verwandelt hatte (58.). Da beide Mannschaften nichts Zählbares mehr zustande brachten, wurde auch diese Partie vom Punkt entschieden. Für Benefeld netzten neben dem erneut erfolgreichen Kir noch Yanneck Haupt, Klestor Vezaj und Niklas Blaase. Für die andere Seite trafen Willy Nowakowski, Malte Woltmann, Philipp Mählmann, Kevin Altmann und Hendrik Meinke.

Warncke trifft gegen den Ex-Club

TuS Bothel - MTV Jeddingen 0:2 (0:1). In einem ausgeglichenen Spiel mit wenig Torraumszenen versuchten beide Teams, Fußball zu spielen, wichen aber schnell auf den langen Ball aus. So war es vielmehr eine Einzelleistung, die Jeddingen in Führung brachte. Nico Kaiser setzte sich gegen zwei Botheler durch und schloss aus 15 Metern ab (12.). Nach dem Seitenwechsel brachte ein Sonntagsschuss von Hinz die Entscheidung (57.).

SG Schwitschen/Wittorf - VfL Visselhövede 3:2 (1:1). Neben Torben Möller und Cedric Tamke traf der Ex-Visselhöveder Jan-Hendrik Warncke für die Gastgeber (30./43./50.). Stahn und Timm Greve hießen die Schützen der Heidestädter (24./70.). „Die waren galliger als wir. Das ist für die das Spiel des Jahres“, wusste Jockusch.