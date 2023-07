SG Unterstedt eröffnet die neue Bezirksliga-Saison

Von: Matthias Freese

In Unterstedt wird die neue Saison an einem Freitagabend eröffnet. © Freese

Der vorläufige Spielplan der Fußball-Bezirksliga ist raus. Los geht es beim Aufsteiger SG Unterstedt am Freitag, 4. August.

Rotenburg – Aufsteiger SG Unterstedt eröffnet die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga mit einem Freitagabend-Heimspiel am 4. August (19 Uhr) gegen den Landesliga-Absteiger FC Hambergen. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten vorläufigen Spielplan hervor. Der VfL Visselhövede muss am ersten Spieltag beim SVV Hülsen ran, der TV Sottrum beim Aufsteiger TSV Dannenberg (beide 6.

August, 15 Uhr). Visselhövedes erstes Heimspiel steigt gegen den Heeslinger SC, das der Sottrumer gegen Hülsen (beide 13. August, 15 Uhr). Das erste Altkreis-Derby ist für Mittwoch, 30. August (19 Uhr) zwischen der SG Unterstedt und dem VfL Visselhövede angesetzt. An einem Freitagabend soll es laut Spielplanentwurf zum ersten Bezirksliga-Duell zwischen Sottrum und Unterstedt kommen – 22. September (19 Uhr). Verlegungen sind im Rahmen der Spielebörse noch denkbar.