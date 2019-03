Selsinger „Bus“ überfordert Kalteis-Team

Sottrum – Das kam überraschend: Nach zuvor fünf Pflichtspielsiegen in Folge (viermal Liga, einmal Kreispokal) hat der TV Sottrum in der Fußball-Kreisliga erstmals wieder Federn gelassen. Ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten und krassen Außenseiter MTSV Selsingen kam den Tabellenführer auf heimischem Geläuf nicht über ein 0:0 hinaus. „Es war ganz einfach nicht die Leistung da, die wir bringen können. Wir haben zu oft die falschen Entscheidungen getroffen“, zeigte sich Trainer Vitalij Kalteis enttäuscht.

Selsingen parkte in der ersten Halbzeit den berühmt berüchtigten Bus im eigenen 16-Meterraum und verteidigte mit Mann und Maus, doch das wollte Kalteis als Ausrede nicht gelten lassen. „Wir haben normalerweise die Möglichkeiten, um das zu knacken“, sagte er. Der Gastgeber machte es Selsingen aber zu einfach, da er zumeist mit langen Bällen operierte. Nur einmal kam Sottrum vor dem Wechsel gefährlich vor das gegnerische Tor, als Matthias Michaelis allein auf Patrick Ehlers zumarschierte. Doch der Selsinger Torhüter musste gar nicht erst eingreifen, da Michaelis das Leder weit über den Kasten jagte (23.).

Kalteis reagierte auf den dürftigen Auftritt seines Teams, indem er nach der Pause Marvin Meyer für Steffen Mech brachte – und es wurde zumindest etwas besser. Erneut Michaelis (54.) sowie Andrej Edel (62.) hatten die besten Gelegenheiten, um den Riegel zu knacken. „Trotzdem wollten wir den Ball ins Tor tragen“, kritisierte Kalteis. Als dann auch noch Kay Slominski mit einem abgefälschten Schuss an der Latte scheiterte (67.), deutete sich an, dass auch die nötige Fortune an diesem Tag nicht auf der Seite des Favoriten war. Die Gäste verteidigten schließlich das Remis geschickt und nahmen einen Bonuspunkt im Abstiegskampf mit. „Wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die zuletzt große Probleme gehabt hat. Das war kein Gegner vom Kaliber Unterstedt oder Bremervörde“, machte der Sottrumer Übungsleiter deutlich, wie er die Leistung seiner Mannschaft bewertete. ntr