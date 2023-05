Selkirk feiert Heimsieg auf seinem Gut Appel

Von: Manfred Krause

Teilen

Spiel Nummer zwei: Das Team Callanish um Thomas Selkirk (v.l.) bezwingt Aspern mit 6:3. © Krause

Thomas Selkirk gewinnt mit seinem Team die Hamburger Clubmeisterschaft und plant, den Polo-Sport für die breite Masse zugänglicher zu machen.

Appel – Großer Sport im kleinen Rahmen auf Gut Appel: Das Gelände von Rena und Thomas Selkirk ist nach jahrelanger Pause erneut zum Austragungsort der Hamburger Clubmeisterschaften geworden. Bei optimalen äußeren Bedingung kämpften vier Mannschaften um den Wanderpokal, den die Gastgeber, das Team Callanish vom Hanseatischen Polo Club um Gut-Besitzer Selkirk, mit 4,4:4 gegen Los Azules gewannen.

Die großen Turniere im Polo Club aus dem Hamburger Westen sind längst Geschichte. „Die Polo-Anlage existiert nicht mehr. Zudem war es schwer, Sponsoren zu finden und dann fehlten neben Spielern auch Mannschaften“, erzählte Benny Selkirk, der vor Corona an der Seite seines Vaters Thomas viele Turniere bestritt. „Ich arbeite mittlerweile in Frankfurt und habe nicht die Zeit, um gemeinsam mit der Mannschaft zu trainieren.“

Vater und Sohn: Benny (l.) und Thomas Selkirk genießen in der Pause auf ihren Stühlen die Sonne. © Krause

Auch ohne den 26-jährigen Bänker verlief der Start ins Turnier nach Maß. Das Match gegen Polo Sylt gewannen die Gastgeber mit 6:3. „Die Saison ist noch recht früh und so fehlt vielen Teams die Wettkampfpraxis. Daher war das erste Spiel gegen Polo Sylt als eine gute Trainingseinheit und ein Warm-up zu sehen“, meinte Benny Selkirk. Im zweiten Spiel gegen Aspern riss Vater Thomas Selkirk sofort die Zügel an sich und zeigte sich als Abwehrchef. Vor ihm agierten Spielmacher Lala Laplacette sowie die Angreifer Emiliano Wagner und Jan Többe. „Ich mache die Tür schon zu, wenn der Gegner versucht durchzustechen“, erklärte Thomas Selkirk nach dem zweiten 6:3-Sieg, dem er mit seinem Team im Finale noch den entscheidenden 4,4:4-Erfolg gegen Los Azules folgen ließ.

Der Reitsport gehört für die Familie Selkirk schon immer zum Leben dazu. „Die ganze Familie reitet, seit ich denken kann“, erzählt Benny Selkirk, der zunächst seinen eigenen Weg ging. „Meine Eltern haben mich mit vier Jahren zum Dressurunterricht gebracht. Dort musste ich mit einem Dutzend Mädchen im Kreis reiten. Das hatte nichts und ich bin gestiftet.“ Dafür fand er großen Gefallen am Tennis und Hockey. Die Kurve zum Polo bekam er Jahre später im neuen Domizil Gut Appel. „Durch den Wohnungswechsel von Miltenberg nach Appel hat es klick gemacht. Ich hatte damit Pferde, einen Turnierplatz und Natur pur direkt vor unserer Tür“, erinnert sich der 26-Jährige, der durch den Hockey- und Tennis-Sport bereits ein gutes Ballgefühl besaß und sich so schnell zum treffsicheren Stürmer entwickelte. „Wir hatten ein geringes Handycap von Minus zwei und sind in Mühlen als totale Außenseiter gestartet. Dort haben wir es gegen ambitionierte Teams bis ins Finale geschafft“, berichtet Thomas Selkirk von einem früheren Turnier und ergänzt: „Benny hat auf dem Platz immer einen guten Job gemacht und war aus dem Team nicht wegzudenken.“

Nichts zu holen gibt es für Polo Sylt gegen den späteren Finalisten Los Azules um Johann Volkmann (Mitte). © Krause

Aktuell versucht der Gut-Besitzer, den als „sehr elitär“ verrufenen Polo-Sport für die breite Masse zugänglicher zu machen. „Polo ist nicht nur etwas für die Schönen und Reichen. Daher wünsche ich mir, dass viele Interessierte aus der Region zu uns kommen, ihren Spaß an den Spielen haben, aber auch Schnupperkurse besuchen“, unterstreicht der 62-Jährige. Dessen Sohn Benny Selkirk schlägt in die gleiche Kerbe: „Wir haben das ganze Drumherum heruntergefahren und wollen unter anderem keine weißen Zelte und Champagner mehr. Es soll locker bei Bratwurst und Bier zugehen und das Polospiel zum großen Event werden.“ Bei den Finteler Zaungästen Wiebke Riebesehl und Diana Lindstedt kommt dies gut an: „Der Wettkampf bietet einen tollen Sport und verlangt Reitern und Pferden eine Menge ab. Die Atmosphäre ist einfach super.“