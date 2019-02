Das Selbstvertrauen wächst

Was ein wenig schleppend begann, entwickelte sich doch noch zu einer kurzweiligen Partie: Die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes haben mit einem 82:51 (36:21)-Heimsieg gegen die Krofdorf Knights ihre Serie auf fünf Siege am Stück ausgebaut.

VON MATTHIAS FREESE

Leslie Robinson hatte ihre Sprungkraft offensichtlich ein wenig überschätzt. Als der Ball nach einem Wurf von Lotta Stach zwischen Korbring und Brett feststeckte, stieg die Top-Scorerin der Krofdorf Knights hoch, erreichte ihn mit den Fingern aber nicht. Es war symbolhaft an diesem Abend, denn die Gäste aus Hessen waren im Zweitliga-Duell klar unterlegen. „Wichtig war, dass wir es defensiv sehr stark geregelt haben“, fand Christian Greve, Coach der Avides Hurricanes.

Einzig Robinson hatte mit einem Double-Double aus 20 Punkten und zwölf Rebounds gegenhalten können. Zur Entschuldigung muss allerdings auch ergänzt werden, dass Krofdorf nur zu siebt aufgelaufen war und deshalb noch am Freitagmittag aufgrund der Personallage um Verlegung gebeten hatte. Nach dem „Theater“ um die Hallenverlegung von Rotenburg nach Scheeßel, wie es Vorstandsmitglied Utz Bührmann nannte, lehnten die Hurricanes nach einem Blick in den Terminkalender ab: „Die Hallen werden auch nicht mehr freier.“

Vielleicht war es sogar von Vorteil, dass aufgrund der Lüftungsproblematik in der Pestalozzihalle nun in Scheeßel gespielt wurde. Immerhin kamen weit mehr als 200 Zuschauer - und waren am Ende durchaus angetan vom Gezeigten. Die letzten zwei Minuten begleiteten sie stehend den Auftritt auf dem Feld. Und - unterstützt von den Trommeln - so lautstark, dass die Worte von Hallensprecher Christoph Treblin kaum noch zu vernehmen waren. „Das überträgt sich auch auf uns, wenn die Stimmung so rüberkommt. Das war schon schön“, betonte Kapitänin Pia Mankertz und führte ihr Team nach dem Abpfiff zum Abklatschen in Richtung Fans.

Dabei hatten die Hurricanes durchaus ein Viertel benötigt, um warm zu werden. „Die Wurfquoten waren am Anfang nicht so doll“, stellte auch Greve fest. Bei den „Rittern“ aus Krofdorf waren die Klingen jedoch deutlich stumpfer. Der Tabellenneunte von Trainer Uwe Scheidemann erzielte seinen ersten Feldkorb erst in der achten Minute durch Katharina Quapil und hatte am Ende sogar unterirdische fünf Prozent bei der Dreier-Ausbeute stehen.

Die Hurricanes zogen kontinuierlich davon, während Greve allen Spielerinnen eine zweistellige Einsatzzeit garantierte. Neben Kama Griffitts (23 Punkte) war einmal mehr Pia Mankertz mit 18 Punkten (davon drei Dreier), sechs Rebounds, fünf Steals und vier Assists sehr auffällig. Zwei Bälle blockte sie obendrein. Immer besser in Fahrt kam im Laufe des Spiels auch Mirja Beckmann, die zwei Dreier einstreute und auf zehn Punkte kam. „Sie war nachher gut drin“, bemerkte auch ihr Coach. Und außerdem stellte er angesichts der aktuellen Erfolgsbilanz seines Teams fest: „Das Selbstvertrauen ist da.“ Es scheint sogar stetig zu wachsen.

„Wir spielen inzwischen besser zusammen“, verwies Mankertz auf einen Entwicklungsprozess, der sich nun in der Serie von fünf Siegen widerspiegelt. Ob es jedoch zum Einzug in die Play-offs reicht, vermag sie nicht zu sagen: „Das wird schwer mit dem vierten Platz.“ Zumal die Falcons Bad Homburg, aktueller Vierter, gestern die SG Bergische Löwen von der Spitze stürzten (77:75).