Sechserin Stutzki erstickt das Spiel des Gegners im Keim

Jessica Stutzki läuft als Sechserin für den MTV Jeddingen auf. © SV Eintracht Lüneburg

Jeddingen nimmt dem amtierenden Vizemeister FC Oste/Oldendorf den Spielwitz und gewinnt zum Auftakt mit 5:2.

Jeddingen – Nahtlos haben die Fußballerinnen des MTV Jeddingen an die erfolgreiche letzte Serie in der Bezirksliga angeschlossen. Mit 5:2 (4:1) gewann der Landesliga-Aufsteiger beim amtierenden Vizemeister FC Oste/Oldendorf. „Wir konnten Oste den Spielwitz nehmen und sind mega stolz auf uns. Oste hatte weniger Spaß an dem Spiel“, berichtete Trainer Markus Schwarz. „Wir haben es richtig gut gemacht und sind angekommen.“

Seine Gäste gingen gut eingestellt in das Match und ließen Oste kaum ins Spiel kommen. „Wir hatten dann auch noch mit Jessica Stutzki einen hervorragenden Sechser auf dem Platz, der das Spiel des Gegners zumeist im Keim erstickt hat. Sie war immer zur Stelle, das hat sie fantastisch gemacht“, lobte Schwarz. Dennoch geriet Jeddingen nach einem Schnittstellenpass früh in Rückstand. Elea Seba vollstreckte zum 1:0 (11.). „Da haben wir nicht aufgepasst und waren zu zögerlich“, bemerkte Schwarz, der nur drei Minuten später den Ausgleich von Lena Troschka sah. Ein zweites Mal durfte der Coach jubeln, nachdem Stutzki Mitspielerin Hanna Weidemann auf die Reise geschickt hatte und diese im Eins-gegen-eins das 2:1 markierte (25.). In der Folge haderten Schwarz und seine beiden Kollegen Matthias Bode und Christian Gorzynski mit der Chancenverwertung, atmeten kurz vor der Pause dann aber doch auf. Mailin Gilde nutzte eine verunglückte Abwehr der Oldendorfer nach einem Eckball und schob aus 14 Metern flach ins untere Eck ein (43.). Nur eine Minute später legte Carlotta Twiefel nach. „In den zwei turbulenten Minuten haben wir dann auch den Grundstein für den Auswärtssieg gelegt“, wusste Schwarz.

Im zweiten Durchgang wechselte Jeddingen im gewissen Abstand fünfmal, blieb dennoch weiterhin die bessere Mannschaft. „Da hatten wir nur eine Phase von zehn Minuten, in der wir uns ein bisschen gehen ließen“, beobachtete Schwarz vor dem Tor von Emelie Rosebrock-Heemsoth (62.). Letztlich verkürzte Seba noch auf 2:5 (70.). iv