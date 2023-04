Sead Kucevic übernimmt in der nächsten Saison Grün-Weiß Helvesiek

Von: Hendrik Denkmann

Jetzt ist es offiziell: Sead Kucevic kommt als Trainer vom TuS Hemslingen-Söhlingen zum SV GW Helvesiek. Denkbar, dass es nächste Saison zum Wiedersehen kommt. © Freese

Die Kreisliga-Fußballer des SV Grün-Weiß Helvesiek bekommen einen neuen Coach ‒ egal, in welcher Liga sie dann spielen: Sead Kucevic übernimmt.

Helvesiek – Lange ist es ein gut gehütetes Geheimnis gewesen. Jetzt entschied sich der SV Grün-Weiß Helvesiek dazu, es zu lüften. Sead Kucevic verlässt den TuS Hemslingen-Söhlingen aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd und wird zur neuen Saison Trainer des aktuellen Kreisliga-Schlusslichts. „Wir hatten uns im Winter schon geeinigt. Sead wollte das aber noch mit Hemslingen klären. Jetzt ist alles fix“, berichtet Helvesieks Vereinsvorsitzender Florian Dittmer. Kucevic löst dann Interimscoach Jannik Meyer ab. Dieser hatte den Job Ende September vom entlassenen Jan Rosenbrock übernommen.

Im Winter habe Dittmer sich mit fünf Kandidaten getroffen. „Ein paar Absagen haben wir gekriegt. Mein Gefühl bei Sead war aber ohnehin von Anfang an sehr gut. Er wohnt in Sittensen. Da ist es nicht mehr so weit nach Helvesiek. Die anderen wären weiter weg gewesen“, sagt der Vereinsboss, ohne Namen zu nennen. Die Entfernung gibt Kucevic als Grund dafür an, dass er nach vier Jahren und dem letztjährigen Aufstieg in die 1. Kreisklasse einen Schlussstrich in Hemslingen zieht. „Es gab auch andere Möglichkeiten, aber mit Helvesiek hat es am besten gepasst“, meint der Industriemechaniker, der aktuell noch keine Lizenz hat, aber durchaus die C-Lizenz ins Auge gefasst hat. Mit seinen 45 Jahren ist Helvesiek übrigens erst seine zweite Station als Trainer. Umso mehr hat Kucevic dafür als Spieler vorzuweisen. Unter anderem trug der ehemalige Stürmer das Trikot des SV RW Scheeßel, vor allem aber jahrelang das des TuS Heeslingen in der Oberliga.

Clemens Windeler steigt als Keeper aus. © Krause

Dass Kucevic ligaunabhängig zugesagt habe, sei für Dittmer ein ausschlaggebender Faktor gewesen. „Als wir die ersten Gespräche geführt haben, sah es noch so aus, als ob wir in der Kreisliga bleiben würden. Jetzt hat sich einiges geändert“, weiß er und stapelt mit den Zielen im Abstiegsfall auch nicht so hoch: „Wir wollen dann zwar oben mitspielen, aber rufen den Aufstieg nicht zwingend aus.“

Mit diesen Aussichten hofft Dittmer, dass er seinen Kader inklusive der Leistungsträger wie den Prigge-Brüdern Sönke und Jona und einigen anderen zusammenhalten kann. Sicher ist allerdings bereits, dass die Keeper Clemens Windeler und Benedikt Volbers nicht mehr fest dazugehören werden. Bei Windeler nannte der Vorsitzende keinen konkreten Grund, bei Volbers seien es „Probleme mit dem Knie“. Somit entwickelt sich die Position des Schlussmannes zur größten Baustelle. „Wir brauchen definitiv eine neue Nummer eins“, betont Dittmer. Kucevic gibt jedoch zu bedenken: „Es ist schwer, einen Torwart von seinem Verein rauszureißen. Die sind dort meist besonders verwurzelt.“

Auch Benedikt Volbers tritt definitiv kürzer. © Freese

Noch nicht endgültig geklärt ist, ob Jannik Meyer wieder die Rolle des Co-Trainers übernimmt. „Dazu gab es noch keine finalen Gespräche. Aktuell liegt der Fokus natürlich auf dem Abstiegskampf. Dem wird alles untergeordnet. Ich werde aber zeitnah mit Florian sprechen. Dann werden wir eine gute Lösung finden“, sagt Meyer.