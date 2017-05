Schwolow steigt wieder als Coach ein

Ottersberg - Nach einer zweieinhalbjährigen Auszeit kehrt Hartmut Schwolow auf die Trainerbank zurück – der 55-jährige Mulmshorner übernimmt zur neuen Saison den TSV Ottersberg II in der Fußball-Kreisliga Verden und löst den bisherigen Amtsinhaber Cord Clausen ab.

Die Kontakte zum Club an der Wümme kamen über Ottersbergs Erste-Herren-Trainer Jan Fitschen zustande. Schwolow war vor einigen Jahren beim Rotenburger SV noch der Coach von Fitschen gewesen. „Die Verbindung ist nie abgebrochen“, verrät er. Seine letzte Station war der VfL Sittensen in der 1. Kreisklasse.

Dort endete sein Engagement in der Winterpause der Spielzeit 2014/2015. Zuletzt hatte Schwolow in der Vorbereitung der abgelaufenen Saison noch für einige Trainingseinheiten Manuel Nielsen beim TuS Hemsbünde (3. Kreisklasse) vertreten. Die Zusage in Ottersberg kam „relativ spontan.

Als Präventionscoach tätig

Die Ottersberger haben mir ein Konzept vorgestellt, mit dem ich mich identifizieren kann. Jetzt wollen wir versuchen, dieses umzusetzen.“ Dazu gehört unter anderem eine engere Zusammenarbeit zwischen den ersten und zweiten Herren, die die Serie als Zehnter abgeschlossen hatten. „Wir wollen die Reserve stabilisieren und eine junge, homogene Mannschaft aufbauen“, erklärt Schwolow.

Der ehemalige Bundeswehrangehörige, inzwischen beruflich als Gesundheits- und Präventionscoach unterwegs, rechnet damit, dass es im Kreisliga-Kader durchaus zu einer Fluktuation kommt. „Ich denke, es werden ein paar Jungs gehen.“ Vor allem aus dem eigenen Nachwuchs und dem Umkreis soll das Team verstärkt werden.

maf