Schwinge fügt sich stark wieder ein

Von: Hendrik Denkmann

Auch Quarterback Peer Schröder (am Ball) steuert gegen die Hannover Grizzlies II zwei Touchdowns bei. © Ketelhut

Rotenburgs Receiver gibt sein Comeback und erzielt zwölf Punkte gegen Hannover. Auch ein weiteres Duo feiert sein Debüt.

Rotenburg – Mit einem 33:20 (7:6)-Erfolg gegen die Hannover Grizzlies II haben die Rotenburg Wolverines im dritten Spiel ihre Heimbilanz wieder positiv gestellt. Mit zwei Siegen und einer Niederlage rangieren die Wümmestädter in der Football-Landesliga damit weiterhin auf Platz zwei, direkt hinter dem Team RRRocket Rehburg.

„Wir haben denen gezeigt, wie Dorf-Football geht“, scherzte Leif Heinsohn, der sein Comeback in den Special Teams feierte. Neben ihm gaben auch Marvin Meyer als Receiver sowie Josiah Schwinge ihr Debüt. Letzterer stand in der vergangenen Spielzeit noch als Quarterback auf dem Feld. „Der Fokus liegt in dieser Saison auf der Receiver-Position“, erklärte Abteilungsleiter Amy Darley. Nach einem abgefangenen Drive der Gäste stand Schwinge direkt im Fokus, als er sein Team gemeinsam mit dem Most Valuable Player (MVP) des vergangenen Spiels, Philipp Nicolai, über das Feld mit einigen gefangenen Pässen und kurzen Läufen führte. Für Punkte reichte es allerdings auch aufseiten der Wümmestädter nicht im ersten Viertel.

Quarterback Schröder erzielt zweiten Touchdown

Zu Beginn des zweiten Quarters gelang es Hannover, mit gleich zwei Fieldgoals am Stück erstmals auf die Anzeige zu kommen. Nach einem laut Darley „spektakulären“ Pass und anschließendem Lauf quer über das Feld war es Schwinge, der die ersten Punkte für Rotenburg sammelte. Den Point after Touchdown (PAT) verwandelte Rookie Markus Elertsen zum 7:6.

In der Halbzeit unterhielten die Phoenix-Cheerleader aus Sottrum die Zuschauer. „Seit Jahren war es das erste Mal, dass wieder Cheerleader bei einem American-Football-Spiel in Rotenburg dabei waren“, freute sich Abteilungsleiterin Amy Darley. Aufwind gab der Auftritt zunächst nur den Gästen, die durch einen erneuten Touchdown mit 13:7 in Führung gingen. Nun waren auch die Wümmestädter im Spiel, erzielten durch Quarterback Peer Schröder den zweiten Touchdown sowie durch Elertsen den Extrapunkt. „Wieder waren die Lines der Offense und Defense herausragend“, lobte Head Coach Stefan Amberger.

„Selbst für die alten Hasen war das ein Novum“

Dieses stellte nach dem 14:13 zunächst die Defense unter Beweis. Julian Knapp tacklete den Ballträger im Backfield, wodurch Linus Albers den geworfenen Ball abfing. Bei dem Spielzug wurde einer der Schiedsrichter verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. „Selbst für die alten Hasen war das ein Novum“, berichtete Darley, die eine Erleichterung bei den Spielern vernahm, als sie erfuhren, „dass es nur ein Bänderanriss war“. Nach der kurzen Spielunterbrechung brachte erneut Schwinge den Ball in die Endzone und Elertsen zwischen die Torstangen – 21:13. Mit seinem zweiten Touchdown erhöhte Schröder. Die anschließende Two-Point-Conversion fand den Weg jedoch nicht ins Ziel. Stattdessen verkürzten die Gäste auf 20:27. Durch einen guten Return von Thies Voß startete Rotenburgs Offensive ihren letzten Drive. Über Bjarne Mohr und Nicolai kam der Ball zu David Behrens, der mit seinem Touchdown den Endstand markierte.