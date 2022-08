Schwerer Rassismus-Vorwurf gegen RSV-Fans

Von: Matthias Freese

Teilen

Unmittelbar nach dem 1:1 kommt es zu einer Spielunterbrechung. Kapitän Kevin Rehling (M.) hat Referee Felix Bahr auf Beleidigungen hingewiesen. © Freese

Gab es rassistische Äußerungen im Derby zwischen Heeslingen und Rotenburg? „Konkrete Beweise dafür gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, sagt Torsten Krieg-Hasch. Ein Überblick.

Heeslingen/Rotenburg – Am Tag nach der 1:2-Derbyniederlage beim Heeslinger SC hing Torsten Krieg-Hasch fast ununterbrochen am Telefon. Am Sonntag setzte sich das fort. Dem Sportlichen Leiter ging es darum, einem schweren Vorwurf nachzugehen. Malik Gueye, Heeslingens Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1, soll aus dem RSV-Fanblock rassistisch beleidigt worden sein.

Doch die Aufklärung des Vorfalles erweist sich als höchst komplizierte Angelegenheit. „Konkrete Beweise dafür gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, sagt Krieg-Hasch. „Und so lange das so ist, stelle ich mich vor unsere Fans.“

Kommentar Supporten ja, beleidigen nein Muss eigentlich an dieser Stelle noch darauf hingewiesen werden, dass rassistische Sprüche auch beim Fußball nichts zu suchen haben? Nein, muss nicht – das sollte eigentlich der letzte Vollpfosten inzwischen wissen. Im Unklaren bleibt jedoch, was tatsächlich von den Rängen kam, weil die, die es gehört haben, nicht konkret werden – sie haben ihre Gründe dafür, okay. Gleichzeitig erschwert das die „Ermittlungen“ enorm. Es ist ein wenig wie die Büchse der Pandora, die geöffnet wurde. Ein Vorwurf steht im Raum, einer, der auf den Verein (nicht auf Einzelpersonen) zurückfällt. Wenn der Vorfall vielleicht aber doch ein Gutes hat, dann, dass er sensibilisiert. Merke: Bei allem Support, bei aller Begeisterung, bei allen Emotionen, bei allem Gossenjargon haben persönliche Beleidigungen auch im Fußball nichts zu suchen. Von Matthias Freese

Heeslingens Teammanager Carsten Schult hatte den Vorfall mit einem Eintrag auf der Facebook-Seite unserer Zeitung öffentlich gemacht. „Von einzelnen gab es aus dem Rotenburger Fanblock rassistische Rufe gegen unseren Spieler Malik G. Das geht gar nicht und trübt das Bild einiger Fans sehr“, schrieb er. Auf Nachfrage erklärt er: „Ich habe es selbst nicht gehört, es ist mir aber von mehreren Seiten bestätigt worden. Davon muss sich Rotenburg distanzieren. So schön es auch war mit den Fans: Wenn sie mich beleidigen, kann ich es ab. Aber wenn es rassistisch wird, hört es auf.“

Welche Worte dabei gefallen sein sollen, will keiner der beteiligten Akteure sagen. Malik Gueye reagierte nach seinem Tor jedenfalls sehr aufgebracht. Gegenüber unserer Zeitung bemerkt er: „Ich möchte hier nichts bestätigen, nichts verneinen und vor allem möchte ich daraus jetzt kein großes Ding machen. Es sind Wörter und Sätze in alle Richtungen gefallen, worauf ich aber nicht eingehen möchte. Ich weiß, dass die Jungs Alkohol getrunken haben und in dem Zustand nicht in der Lage waren zu überlegen, was das mit einem Menschen machen könnte. Ich bin zum Glück über diese Phase hinaus und stehe über sowas.“

Auf dem Weg in die Pause eilt Heeslingens Torwarttrainer Björn Müller (r.) Stürmer Malik Gueye hinterher. Der Torschütze war von RSV-Fans verbal angegangen worden. © Freese

Unmittelbar nach dem Ausgleich in der 38. Minute hatte Schiedsrichter Felix Bahr (SV Ahlerstedt/Ottendorf) die Partie für kurze Zeit unterbrochen, nachdem Heeslingens Kapitän Kevin Rehling auf ihn zugeeilt war. „Ja, ich hab den Schiri darauf hingewiesen, dass es so hier nicht weitergeht“, bestätigt Rehling. Die Heeslinger Bo Weishaupt und Oliver Warnke waren wiederum bei der Rotenburger Ersatzbank vorstellig geworden, um die Trainer Tim Ebersbach und Christoph Drewes zu informieren. Erst RSV-Betreuer Jörg Matthies, dann Mittelfeldakteur Lucas Chwolka und auch Kapitän Tobias Kirschke liefen kurz danach zu den eigenen Fans. Rehling wiederum erklärt: „Ich bin mit Malik über 20 Jahre befreundet. Er hat mir gesagt, er wünscht sich, dass das jetzt nicht hochgepuscht wird. Deswegen will ich jetzt nicht genauer auf diese Sache eingehen. Ich habe Wörter selber gehört, obwohl ich nicht mal auf der Seite der Fans gespielt habe und weiß deshalb auch, dass es auf jeden Fall stimmt.“

Ein Zuschauer, der anonym bleiben möchte (Name ist der Redaktion bekannt), sagt: „Ich selbst habe ,nur‘ Dinge wie ,Affe‘ und Co. gehört, was man rassistisch einordnen könnte.“ Die Spieler des RSV haben indes nichts mitbekommen. „Da hat keiner etwas gehört“, beteuert Lucas Chwolka und ergänzt: „Dass die Unterstützung jetzt so einen Beigeschmack bekommt, ist ärgerlich.“

„Dafür habe ich mich entschuldigt“

Krieg-Hasch macht deutlich, dass es bei rassistischen Äußerungen für ihn keine Toleranz gebe. „Das ist ein No-go. Aber ich möchte eine zuverlässige Quelle haben. Der Linienrichter stand doch auf Höhe des Fanblocks, der hat auch nichts gehört. Wenn es sich bewahrheitet, ziehe ich auch alle Konsequenzen mit den Leuten.“ Allerdings habe er mit Spielern und zahlreichen Zuschauern, die sich in dem Bereich und drumherum befanden, gesprochen, aber keiner habe ihm rassistische Äußerungen bestätigt. „Es gab Beschimpfungen und Beleidigungen, ja. Auch persönliche Beleidigungen. Malik ist sicher beleidigt worden, auch Carsten Schult – dafür habe ich mich entschuldigt. Das kann ich nicht gutheißen. Wir werden das aufarbeiten, das habe ich ihm zugesichert“, betont Krieg-Hasch, fragte sich aber: „Warum kann man es nicht erst mit uns klären, anstatt das einfach in den Raum zu schmeißen? Es gilt immer noch die Unschuldsvermutung.“

Ob nun persönliche oder gar rassistische Beleidigungen – Kevin Rehling äußert einen Wunsch: „Man kann einfach nur hoffen, dass die Verantwortlichen in Rotenburg die Jungs ein bisschen erziehen können und so etwas in der Zukunft nie wieder vorkommt.“