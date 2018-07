MTV Jeddingen trägt Sieg beim „Onassis Cup“ davon

Trainer Schwarz lobt seine Elf

Jeddingen war etwas bissiger. Tobias Helmke (l.) ist vor Eugen Maier am Ball.

Wittorf - Der MTV Jeddingen ist vor dem Start in die Saison der 1. Fußball-Kreisklasse Süd schon auf einem guten Weg. Die Mannschaft von Trainer Markus Schwarz bezwang im Finale des Wittorfer Vorbereitungsturniers „Onassis Cup“ im Endspiel den Klassenpartner SV Schwitschen mit 3:1 (2:0). Dabei musste der Sieger in der Vorrunde noch um den Final-Einzug bangen. Der SSV Wittorf bezwang am letzten Spieltag den FC Walsede II mit 5:0. Ein Treffer mehr hätte Punkt- und Torgleichheit mit Jeddingen bedeutet.