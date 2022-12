Schulze und Sunko gelingt Novum beim Wieste-Cup

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Das Spitzenduell der vierten Runde: Bis zu dem Zeitpunkt hatten Dennis Martin und Lara Schulze alle drei Spiele gewonnen. In dieser Partie setzte sich die Bremerin ebenfalls durch und stand letztlich ganz oben auf dem Podest. © Denkmann

Erstmals gab es beim Sottrumer Schachturnier zwei Gewinner. Der Rotenburger Dennis Martin wiederum verpasste eine bessere Platzierung nur knapp.

Sottrum – Die zwölfte Auflage des Wieste-Cups bot im Gasthof Röhrs nicht nur einen Teilnehmerrekord mit exakt 101 Spielern, sondern auch zwei Gewinner. Lara Schulze aus der Schachabteilung des SV Werder Bremen und Sviatoslav Sunko (SV Türme Billerbeck) heißen sie. Ein Novum! „Normalerweise hat einer in der Zusatzwertung mehr Punkte als der andere“, erklärte Britta Therkorn, die neue Pressesprecherin des Ausrichtervereins SC Sottrum. Auch Turnierleiter Wolfgang Thorkler gab zu: „Das habe ich in meiner ganzen Laufbahnnd noch nicht gesehen. Beide hatten gleichstarke Gegner, haben nicht gegeneinander gespielt und haben alle Spiele gewonnen. So waren letztlich alle Werte gleich.“ Das Podest komplettierte Torben Knüdel (Post SV Uelzen) mit vier Siegen und einem Unentschieden.



Dabei sei Sunko im Voraus gar kein Favorit gewesen. So mischte bis zur vierten Runde stattdessen der ambitionierte Dennis Martin um den Turniersieg mit. Der Spieler des SK Springer Rotenburg hatte seine ersten drei Partien gewonnen und traf auf die bis dahin ebenfalls dreifach erfolgreiche Spitzenspielerin Schulze. Aus dem direkten Duell ging die Bremerin als Siegerin hervor. Da Martin auch sein Fünftrundenspiel gegen Schulzes Teamkollegen Max Weidenhöfer verlor, stand für den Wümmestädter am Ende Platz 23. Damit blieb er jedoch der beste Spieler des Altkreises. „Ich bin stolz, dass wir in der Region so einen starken Spieler haben“, lobte Torkler den Wümmestädter hinterher.



Der Herr der Zahlen: Wolfgang Torkler war auch in diesem Jahr als Turnierleiter dabei und hatte die Zwischenstände auf seinem Laptop stets abrufbar. © Denkmann

Aufsehen erregte auch Artem Dyachuk. Der erst 13-Jährige – einer von fünf Ukrainern im Starterfeld – gewann vier seiner Spiele. „In der dritten Runde hat er gegen Max Weidenhöfer die Uhr eine Sekunde zu spät gedrückt“, erläuterte Torkler die einzige Niederlage des Zehntplatzierten beim Wieste-Cup. „Sonst würde er weiter vorne stehen.“ Dass überhaupt fünf Ukrainer dabei waren, bewertete er als „eine schöne Sache“. Der Sport habe in dem Land wie auch in Russland eine deutliche höhere Tradition als in Deutschland.



Der 13-jährige Ukrainer Artem Dyachuk wurde Zehnter. © Denkmann

Aber auch das Abschneiden der vier Jugendspieler des SC Sottrum erfreute den Turnierleiter: „Alle haben jeweils ein Spiel gewonnen. Das ist eine gute Bilanz.“ Als Bester des Quartetts belegte Cassian Dörk Platz 84. Es folgten Darian Pohl (89.), Jerik Norrenbrock (92.) und Leon Otten (93.) auf den Rängen. „Ich finde toll, dass insgesamt so viele Kinder und Jugendliche teilgenommen haben“, betonte Torkler. 34 der 101 Spieler waren jünger als 18 Jahre – also nahezu jeder Dritte.