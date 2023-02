Schult stärkt Heeslingens Coach Uder weiter den Rücken

Aufstieg in weite Ferne gerückt

+ © Freese Mit nachdenklicher Miene am Spielfeldrand: Trotz sportlicher Krise steht Teammanager Carsten Schult (l.) weiterhin hinter Trainer Lars Uder. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hendrik Denkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach vier Niederlagen in Folge ist Heeslingens Aufstiegsziel in weite Ferne gerückt. Dennoch hält Teammanager Carsten Schult auch am Trainer fest.

Heeslingen – Der Aufstieg in die Regionalliga ist bislang das klar formulierte Ziel des Heeslinger SC gewesen. Dem verlieh Teammanager Carsten Schult in der Wintervorbereitung des Oberligisten noch einmal Nachdruck – unter anderem mit der Verpflichtung von fünf Spielern mit höherklassiger Erfahrung. Spätestens nach der 0:2-Derbypleite beim Rotenburger SV rückt die Viertklassigkeit für die Fußballer von Lars Uder in weite Ferne. Das gibt auch Schult gegenüber unserer Zeitung zu: „Platz eins ist auf jeden Fall weg, Platz zwei wird auch immer unwahrscheinlicher.“

Momentan thront Lupo-Martini Wolfsburg an der Spitze und ist mit sieben Punkten mehr als Heeslingen auf der Habenseite, aber zwei weniger absolvierten Partien der größte Anwärter auf den Aufstieg. Nur zwei Zähler dahinter und einem Spiel weniger als die Uder-Elf rangiert der SC Spelle-Venhaus auf dem Relegationsrang. Das direkte Duell zum Jahresauftakt hatten die Mannen aus dem Nordkreis verloren. Es folgten ein 1:3 gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen und die Derby-Pleite. Inklusive des 1:4 bei Aufsteiger FSV Schöningen vor Weihnachten sind es nun vier Niederlagen am Stück. Schult will nicht alle Auftritte über einen Kamm scheren: „Schöningen ist ein guter Gegner, gegen den man verlieren kann. Danach haben wir ein sehr gutes Spiel in Spelle gemacht. Die letzten beiden Partien waren aber wirklich schlecht.“

„Der Baum brennt hier nicht“

Seither dürften beim ambitionierten Verein von Woche zu Woche die Diskussionen an Fahrt aufgenommen haben, auch, wenn Heeslingens Teammanager davon nichts wissen will: „Der Baum brennt hier nicht.“ Und auch einer Trainerentlassung schiebt Schult einen Riegel vor und stärkt dabei Uder den Rücken: „Wir haben bewusst vor einigen Wochen mit ihm spielklassenunabhängig für zwei Jahre verlängert.“ Wie es mit ihm selbst weitergehe, sei hingegen „völlig offen“, sagt er und ergänzt: „Ich mache das ehrenamtlich und hinterfrage mich daher selbst nicht. Wenn, dann muss der Verein das machen.“ Im Bezug auf die Verpflichtungen Ende Januar meint Schult: „Wir hatten acht Abgänge, darunter zwei Leistungsträger. Da mussten wir reagieren.“

Im Derby zeigte sich Schult ebenfalls weiterhin sehr aktiv und war im Ahe-Stadion über die 90 Minuten verteilt an nahezu jeder Ecke mal zu sehen. Hatte er in der ersten Hälfte noch etwas abseits der überdachten Tribüne seinen Platz eingenommen, war er nach der Pause in unmittelbarer Nähe zu Uder zu finden, ehe er wieder auf die andere Seite, an der Bande lehnend, wechselte und wenige Minuten vor dem Abpfiff beim Stand von 2:0 für den Rotenburger SV in den Katakomben verschwand.

Klassenfahrt kommt zu Unzeit

In dieser Woche wiederum fehlt der Coach. Uder befindet sich auf Klassenfahrt, die natürlich lange geplant war, dennoch zu einer Unzeit für den kriselnden Club kommt, wie auch Schult bestätigt: „Es ist nicht schön, weil er gerade jetzt gerne selbst beim Training gewesen wäre. Er hat halt seinen Job als Lehrer. Vielleicht ist es ja aber für ihn gut, um jetzt beim Skifahren mal den Kopf freizukommen.“