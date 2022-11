Schröder wirft gegen seinen Ex-Club das wichtigste Tor

Von: Matthias Freese

Teilen

An alter Wirkungsstätte am Jakobsberg erzielte Paul Schröder (beim Wurf, gegen Gabriel Schupp) fünf ganz wichtige Tore für den TuS Rotenburg. © Freese

Für Paul Schröder war es nicht nur die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, sondern auch der erste Auswärtspunkt mit dem TuS Rotenburg in der Saison.

Bremen – „Nein“, meinte Paul Schröder, in die falsche Kabine sei er aus alter Gewohnheit nicht gegangen. „Ich war schon fokussiert“, betonte der Spielmacher des TuS Rotenburg nach dem ersten Auftritt bei seinem ehemaligen Verein, dem HC Bremen. Und es passte zu seiner engagiert-konzentrierten Leistung, dass er in der Partie der Handball-Oberliga sechs Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 24:24 (14:12)-Endstand für die Wümmestädter erzielte und damit vor 80 Zuschauern den Auswärtspunkt sicherstellte.

„Mir hat es 60 Minuten lang Spaß gemacht – und auch, die ganzen Leute vor dem Spiel hier wiederzusehen, etwa Spieler, die ich hier in der D-Jugend trainiert habe“, bemerkte Schröder. Dass ihm dann auch noch das letzte Tor gelang, passte dazu. „Wir hatten uns gesagt, dass wir über die linke Seite die Entscheidung haben wollten“, verriet er. Der bärenstarke und in dieser Phase in den linken Rückraum ausgewichene Lukas Misere bediente Schröder dabei auf dem linken Flügel. „Das ist das Vertrauen, dass man die Verantwortung auch weitergibt“, lobte der fünffache Torschütze sein Team.

Spuren eines Kampfes: Lukas Misere (l.) braucht dringend ein neues Trikot. Das bisherige wurde notdürftig mit Tape zusammengehalten. © Freese

Meist agierte Schröder dabei in der Rückraummitte und wechselte sich in der zweiten Halbzeit fast bei jedem Angriff mit Tim Kesselring als Regisseur ab. „Das läuft gut zwischen uns. Ich brauche mal die Puste, wenn ich hinten im Innenblock spiele. Außerdem ist es für die gegnerische Abwehr auch nicht so einfach, wenn wir da so oft wechseln“, erklärte der 23-Jährige, der schon die 14:12-Pausenführung erzielt, aber zuvor auch bereits in der 17. Minute seine zweite Zeitstrafe kassiert hatte. Coach Daniel van Frayenhove nahm ihn daraufhin zunächst raus, „damit er runterfahren konnte. Danach hat er es richtig gut gemacht und clever verteidigt.“

Doch bis zum Ende hin blieb es eine ganz knappe Kiste, kein Team lag mit mehr als zwei Toren vorne, insgesamt 14 Mal stand ein Unentschieden auf der Anzeigetafel. „Ich hatte gedacht, dass wir öfter einbrechen“, gestand Schröder. „Aber wir haben das als Team gut hingekriegt.“ Als die Rotenburger dann durch Lukas Misere per Siebenmeter das 21:19 markierten (49.) und der nur für Siebenmeter eingewechselte Matthis Köhlmoos gegen Felix Laube den ersten von zwei Strafwürfen hielt (50.), bot sich die Chance, den Vorsprung auszubauen. Doch stattdessen zog noch einmal der HC Bremen mit 24:23 durch Gabriel Schupp vorbei (58.) und hatte den Sieg in der Hand, ehe der gut aufgelegte Yannick Kelm im Kasten der Gäste 25 Sekunden vor Schluss gegen Schupp parierte und seinem Team die Möglichkeit zum Ausgleich schuf.

Abgezogen: Tim Kesselring (r.) bekommt bei seinem Wurf den Arm von Bremens Felix Laube zu spüren. © Freese

Gut für die Rotenburger, dass Lukas Misere zu dem Zeitpunkt noch dabei war, nachdem er in der 54. Minute Bremens Spielertrainer Marten Franke beim Gegenstoß touchiert hatte und die Unparteiischen Dennis Bendtsen/Jens Peter (VfL Horneburg) die Rote Karte stecken ließen. Wie umkämpft die Partie war, zeigte sich aber auch daran, dass Misere drei Minuten vor dem Ende trotzdem kurz runter musste, um sich mit Tape von Physiotherapeutin Wiebke Behrens das völlig zerrissene Trikot notdürftig zusammenkleben zu lassen. Doch dieser Schaden war zu verkraften. „Ein Punkt gewonnen, einer verloren“, haderte Chris Ole Brandt zwar zunächst. Aber sein Trainer beschwichtigte: „Ich bin froh über den Punkt, der tut uns richtig gut.“