Schröder vermisst die letzte Konsequenz bei seinem Team

+ © Freese Platz da: Lukas Misere setzt sich resolut gegen Marten Franke (l.) und Felix Laube durch, um eines seiner zehn Tore zu erzielen. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Freese schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der TuS Rotenburg hat gegen den HC Bremen die vierte Heimniederlage kassiert. Für Unmut sorgte eine Szene in der Schlussphase.

Rotenburg – Sie waren stets eine Heimmacht, auch wegen des Backeverbots in der Pestalozzihalle – doch jetzt haben die Oberliga-Handballer des TuS Rotenburg ihre vierte Saisonniederlage vor eigenem Publikum einstecken müssen und gegen den vor der Partie noch punktgleichen HC Bremen mit 31:33 (15:18) verloren. Der Klassenerhalt ist zwar nicht mehr in Gefahr, die Laune war dennoch schlecht. „Wir hätten noch bis morgen drei Uhr spielen können und hätten nicht gewonnen“, grantelte etwa Abteilungsleiter Michael Polworth. „Das Spiel darfst du nicht verlieren. Wir haben aber keinen Zugriff gefunden, es war alles sehr zerfahren“, wunderte sich Coach Daniel van Frayenhove.

Ziemlich enttäuscht war auch Paul Schröder, schließlich hatte Rotenburgs Regisseur jahrelang für den HC Bremen gespielt. „Am Ende fehlte die letzte Konsequenz. Wir schaffen es nicht, mit zwei, drei Toren wegzukommen und die Halle mitzunehmen“, stellte er fest. „So gut waren die jetzt auch nicht.“

„Das kann man auf jeden Fall pfeifen“

Eine Szene erhitzte dabei die Gemüter. In der 57. Minute beim Stand von 30:32 wurde Lars Meyer beim Wurfversuch von Marten Franke hart angegangen und blieb, einige Zeit liegen und hielt sich die linke Schulter. Der Pfiff der Referees Jonathan Mischke/Angelo Spring (HSG Lachte/Lutter) blieb aus, das Spiel ging mit Ballbesitz für Bremen weiter. „Das war schon eine entscheidende Szene. Das ist eine Rote Karte und Siebenmeter. Lars kommt aus vollem Lauf, er gibt ihm einen mit“, ärgerte sich van Frayenhove über „Pfiffpech“. Schröder fand: „Das kann man auf jeden Fall pfeifen.“

+ Kein Verständnis: Paul Schröder (M.) diskutiert mit den Referees ein nicht geahndetes Foul an Lars Meyer. © Freese

So kamen die Rotenburger vor 230 Zuschauern nicht mehr heran, mussten die Schuld aber vor allem bei sich selbst suchen. Nach einem Fehlstart – allein zwei Gegentore in der ersten Minute – lagen sie mit 9:16 hinten (22.). Einzig Lukas Misere erreichte dabei seine Normalform, wechselte auch früh schon in den Rückraum und kam schließlich auf zehn Treffer. So gelang ihm auch mit Wucht und Auge das 15:18 mit dem Pausenpfiff.

Van Frayenhove reagierte früh, wechselte viel durch und brachte noch vor der Pause Matthis Köhlmoos für Yannick Kelm im Tor. Köhlmoos war mit einigen Paraden nicht ganz unbeteiligt daran, dass Rotenburg zur zähen Aufholjagd ansetzte, letztlich durch Lars Meyer beim 22:22 erstmals ausglich (40.) und fünf Minuten später durch Lukas Misere in Führung ging. Noch ein Mal gelang das Chris Ole Brandt beim 28:27 (49.), dann agierte Rotenburg zu hibbelig und die Bremer waren abgeklärter. Das 32:29 erzielten die Gäste sogar per Kempa-Trick durch Matthew Wollin (54.). „Sie haben es relativ gut runtergespielt. Bremen ist ja auch kein Fallobst“, räumte van Frayenhove ein.