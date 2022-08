Schröder trotzt Startschwierigkeiten und zieht ins WM-Finale ein

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Jasper Schröder (2.v.l.) und sein Team kamen in der Vorrunde mit der drittschnellsten Zeit über die Linie. © Franz

Noch ein Schritt bis zur Titelverteidigung: Jasper Schröder ist mit Team Deutschland ins WM-Finale gefahren. Den Gegner kennt der Rotenburger aus dem letzten Jahr.

Rotenburg – Jasper Schröder hat es wieder geschafft. Das Radsporttalent aus Rotenburg fuhr am Dienstagabend bei der Junioren-Bahn-Weltmeisterschaft im israelischen Tel Aviv mit der deutschen Mannschaft über die 4 000 Meter ins Finale. Im direkten Duell schaltete der Titelverteidiger mit einer Zeit von 4:01,89 Minuten Kanada aus. 4,4 Sekunden trennten beide Teams.

Im Finale kommt es Mittwochabend zur Neuauflage von 2021. Dort trifft der 17-Jährige mit seinen Kollegen Leon Arenz, Ben-Felix Jochum und Bruno Kessler auf Italien, die in der Vorrunde noch Bestzeit (4:01,64) gefahren waren.

Deutschland mit drittbester Zeit in der Vorrunde

Dort hatten Schröder & Co. am Mittag zunächst einen Schreckmoment erlebt. Einer der Fahrer war nicht aus seinem Startblock gekommen. „Ich vermute, dass es an dieser Anlage, wo das Rad eingespannt wird, lag. Das Fahrrad war es auf jeden Fall nicht, weil dasselbe beim zweiten Versuch auch genutzt wurde“, erklärt Vater Bernd Schröder, der das Rennen live zu Hause am Laptop verfolgte. Der zweite Anlauf verlief denn ohne technische Probleme. Team Deutschland fuhr die drittbeste Zeit – 4:08,09 Minuten. Nur Italien und Kanada (4:07,75) waren schneller. Während es gegen die Nordamerikaner knapp verlief, fehlten der Schröder-Crew sechseinhalb Sekunden auf die Spitze. Auf die waren es nach Dreiviertel der Strecke noch nur 3,4 Sekunden gewesen.