Schröder siegt im kleinen Finale der Mannschaftsverfolgung

Von: Hendrik Denkmann

Jasper Schröder kommt auf der Bahn in Cottbus bislang gut zurecht. © Engelbrecht/rad-net.de

Bei seiner ersten Bahn-DM in der Elite-Klasse hat sich der Rotenburger Jasper Schröder am zweiten Tag die erste Medaille gesichert.

Rotenburg – Da ist die erste Medaille für Jasper Schröder bei seinem Debüt bei einer Deutschen Bahnrad-Meisterschaft in der Elite-Klasse. Der gebürtige Rotenburger fuhr am Mittwochabend in Cottbus mit seinen drei Teamkollegen von Rad-net Oßwald im kleinen Finale der Mannschaftsverfolgung auf den bronzenen Platz. Mit der Zeit von 4:13,243 Minuten und zehn Sekunden Vorsprung behielt das Quartett gegen das Team-Teha-Metropol-Cycling die Oberhand. Platz eins ging an die Titelverteidiger um Nicolas Heinrich (ebenfalls Rad-net Oßwald), die ihre Gegner (das Team NRW) einholten und so gewannen.

Damit hatte Schröder jedoch eins verpasst: „Das Ziel ist es, ins große Finale zu fahren“, hatte der 18-Jährige im Vorfeld der Qualifikation gesagt, in der er zusammen mit Tobias Müller, Franz Groß und Johannes Reimann die drittbeste Zeit fuhr (4:19,487). Eine Sekunde fehlte dem Vierer damit auf das Team-Teha-Metropol-Cycling (4:18,502) und das große Finale. Besser waren auch die späteren Deutschen Meister Benjamin Boos, Theo Reinhardt, Tobias Buck-Gramcko und Nicolas Heinrich (4:14,743).

Bronze mit neu zusammengesetztem Team

Dass es zu genau dieser Konstellation kam, lag am Ausgang der Einerverfolgung. „Die ersten Vier wurden in die erste Mannschaft gesteckt“, erklärte Schröder, der als fünftschnellster seines Rennstalls somit in der Zweiten landete. Daraus ergab sich ein Vierer, der in dieser Konstellation noch nie gemeinsam aufgetreten war. „Ich bin nur mit Tobi Müller letztes Jahr bei der WM und EM zusammen gefahren“, klärte der Wümmestädter auf. Gemeinsam hatten sie im israelischen Tel Aviv WM-Silber in der Mannschaftsverfolgung gewonnen. In Cottbus stand für das Duo mit Groß und Reimann nun der dritte Platz in diesem Wettbewerb.

Dass die Quali-Rennen bei der Deutschen Meisterschaft erst nachmittags stattfinden anstatt vormittags wie sonst für ihn üblich, stört Schröder übrigens nicht. „Dadurch ist nur der Tagesablauf etwas verändert. Morgens fahren wir eine Dreiviertelstunde bis Stunde mit dem Straßenrad. Dabei werden die Beine ein wenig bewegt und dann geht es später auf die Bahn“, erzählte er. Sportlich bestätigte er seine Aussage mit der Bronzemedaille.

Noch vier Rennen stehen an

Ob noch einmal Edelmetall dazukommt, ließ Schröder allerdings offen und verwies darauf, dass es sein Debüt ist. Die größten Chancen rechnet er sich für das Punktefahren am Sonntag und den Madison-Wettbewerb am Samstag aus. „Da ist aber noch ungewiss, mit wem ich fahre“, sagte Schröder, der am Freitag beim Scratch und Ausscheidungsfahren antritt. „Es wird auch darauf ankommen, wie schwer meine Beine im Laufe des Wochenendes werden“, betonte das Radsport-Talent mit Blick auf das straffe Programm, das für ihn schon am Mittwoch mit der Einerverfolgung begonnen hatte. Dort war Schröder die siebtbeste Zeit in der Qualifikation gefahren und hatte damit um vier Sekunden das kleine Finale um Bronze verpasst.