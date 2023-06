Schröder fehlt nur ein Zähler zum weiteren DM-Podest

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Nur eine Fünfer-Wertung: Jasper Schröder und Teamkollege Tobias Müller fehlen beim Sprint im Madison immer wieder die entscheidenden Meter zum Punkten. © Arne Mill

Bei der Bahn-DM ist Jasper Schröder im Punktefahren und Madison erneut Vierter geworden. Denkbar knapp wurde es aufgrund der finalen Wertung.

Rotenburg – „Irgendwo hat Jasper Schröder noch mal seine letzten Körner gefunden“ – dieser Satz des Stadionsprechers hallte durch die Anlage in Cottbus bei der Deutschen Meisterschaft der Radrennfahrer. Im abschließenden und längsten Rennen, dem Punktefahren der Elite-Männer, trotzte der gebürtige Rotenburger seinen schweren Beinen und sicherte sich die letzte Wertung. Dadurch beendete der 18-Jährige, der für den Rennstall Rad-net Oßwald startet, den Wettkampf am späten Sonntagnachmittag mit dem vierten Platz. Der Titel ging an Moritz Augenstein (RSC Kempten) vor den Profis Roger Kluge und Max Kanter, der wegen eines technischen Defekts die letzte Wertung verpasst hatte.

Bitter: Letztlich fehlte Schröder (18 Punkte) zum Podest nur ein Zähler. Ein Grund dafür war, dass der Rotenburger nach seiner gewonnenen Wertung bei noch 60 zu fahrenden Runden in der Folgezeit abreißen lassen musste und das Tempo der führenden Sieben nicht mitgehen konnte. Vorne bestimmten indes Kluge, Kanter und Augenstein das Geschehen. Doch nach 70 Runden nahmen sich Schröder, Teamkollege Benjamin Boos und Malte Maschke (Frankfurter RC 90) ein Herz und schlossen auf das Führungs-Septett auf. In der Folge sammelte der Rotenburger in der zwölften und 13. Wertung jeweils Punkte. Die abschließenden zehn Zähler katapultierten ihn letztlich auf Rang vier.

Fokus auf der zweiten Rennhälfte

Diese Platzierung hatte Schröder bei der DM quasi gepachtet. Denn: Schon im Ausscheidungsfahren, Scratch und am Samstagabend im Madison verpasste er das Podest denkbar knapp, weshalb er zugab: „Das ist schon nervig. Es ist immer schön, wenn man sich mit Medaillen belohnt.“ Dies tat der Bronzegewinner in der Mannschaftsverfolgung gemeinsam mit Teamkollege Tobias Müller im Madison jedoch erneut nicht. Nur eine Fünfer-Wertung sammelte das Duo über den gesamten Rennverlauf, sodass es auf 20 Punkte am Ende kam. Moritz Malcharek/Moritz Augenstein gewannen deutlich mit 60 Punkten vor Theo Reinhardt/Kluge (51) und Nicolas Zippan/ Maschke (27). „Wir haben versucht, uns an der zweiten Hälfte zu orientieren und in der ersten Hälfte es entspannter zu machen“, erläuterte Schröder die Herangehensweise und wusste: „Wir haben lange Zeit immer so zwei Punkte Rückstand auf den Dritten gehabt, haben aber letztlich die Punkte in den Sprints liegenlassen.“

Die Bilanz bei seiner ersten Deutschen Bahn-Meisterschaft in der Elite-Klasse mit den vier vierten Plätzen, dem siebten Rang in der Einerverfolgung und vor allem der Bronzemedaille mit der Mannschaft um Tobias Müller, Franz Groß und Johannes Reismann fiel insgesamt positiv aus. „Es waren alles gute Platzierungen“, merkte Schröder an.