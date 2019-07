Schreier allein unter Jungs

Manuela Schreier (r.) weiß ihren Körper im Zweikampf geschickt einzusetzen. So wie hier in einer Szene im Kreispokal-Finale gegen den JFV Concordia. Foto: Freese

Rotenburg - Von Nicolas Trèboute. „Sie ist ein Kampfschwein“, sagt Coach Timm Greve, und dabei schwingt jede Menge Respekt und Anerkennung für die Nachwuchsspielerin mit. In der vergangenen Saison hat er sie bei der männlichen U 14 des JFV Rotenburg zusammen mit Nico de Vries und Markus Lechner trainiert. Spielerin? Ja, Manuela Schreier ist das einzige Mädchen in einer Jungen-Fußballmannschaft – ein nicht immer ganz einfaches Unterfangen, wie sie selbst zugibt. „Manchmal höre ich schon Kommentare, die nicht ganz so toll sind“, sagt die Schülerin des Ratsgymnasiums Rotenburg.

Dass diese aber lediglich von kurzer Dauer sind, dafür sorgt Schreier spätestens, wenn sie den Platz betritt. Denn körperlich unterlegen ist sie ihrer männlichen Konkurrenz dort keineswegs. „Sie ist grandios am Ball und hat ihren Gegenspielern schon das ein oder andere Mal im Zweikampf gezeigt, wo der Hammer hängt“, weiß Greve. Eine Qualität, die sie auch aus einer besonderen Motivationsgrundlage zieht. „Wenn die Jungs denken, dass sie etwas Besseres sind, dann macht mich das aggressiv“, sagt die Nachwuchsfußballerin, die mit der Rotenburger U 14 in dieser Saison das Triple feiern durfte und sich innerhalb des Teams ein großes Standing erarbeitet hat. „Die Jungs passen auf mich auf“, erklärt Schreier nicht ohne Stolz.

Als einziges Mädchen in einem männlichen Team zu spielen, ist für die Tochter einer Spanierin und eines in Peru geborenen Deutschen beileibe kein Neuland. Ihre ersten neun Lebensjahre verbrachte die Mittelfeldspielerin in Spanien, wo sie ebenfalls Teil einer Jungen-Mannschaft war. Auch nach dem Umzug nach Deutschland 2014 war sie drei Jahre lang in der männlichen Jugend der JSG KAWU aktiv, ehe es zum JFV Rotenburg ging. Dort spielt auch ihr großer Bruder Iago Schreier in der U 16. Zu ihm schaut die Schülerin vor allem im fußballerischen Bereich auf. „Als wir klein waren, hat er mir im Garten immer neue Sachen gezeigt. Er ist mein Vorbild“, erzählt die Gymnasiastin.

Ganz offensichtlich hat diese familieninterne Trainingsarbeit dabei geholfen, sich gegen die rein physiologisch im Vorteil befindlichen Kontrahenten zu behaupten, sodass inzwischen „größere Fische“ auf die talentierte Fußballerin aufmerksam geworden sind. Da sie bei einem zweitägigen Probetraining überzeugte, schnürt Schreier in der kommenden Saison ihre Stiefel für die weibliche U 17 des SV Werder Bremen. „Als das klar war, war ich schon aufgeregt. Das ist immerhin Bundesliga.“ Dennoch zögerte Schreier, ehe sie den Hansestädtern ihre Zusage gab, denn eine Profikarriere hatte auf ihrer Agenda bis dahin nicht die oberste Priorität. „Mir ist die Schule sehr wichtig“, begründet die technisch und läuferisch starke Akteurin ihre Bedenkzeit.

Nun steht für sie vier Mal in der Woche Training auf dem Programm. „Aber ich will es versuchen. Mal schauen, was passiert“, versucht sich Schreier selbst, möglichst keinen Druck zu machen. Ihr ehemaliger Coach glaubt, dass der Wechsel zu Werder auf jeden Fall noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. „Von ihrer Veranlagung ist sogar noch viel, viel mehr drin. Ich glaube, dass aus Manuela etwas Großes werden kann. Werder Bremen wird bestimmt nicht ihr letzter Verein sein“, prognostiziert Timm Greve.