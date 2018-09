Die „Schoko-Power“ hilft nicht

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Vorbereitung ist einfach alles. Deshalb rüsteten sich Michel Müller und die weiteren Ersatzspieler des Rotenburger SV vor der Heimpartie gegen den MTV Treubund Lüneburg in der Fußball-Landesliga mit kleinen Schokoriegeln. „Das ist seit Jahren bei uns gang und gäbe, dass Betreuer Jörg Matthies so etwas mitbringt. Ein bisschen Zucker ist ja erlaubt“, meinte Coach Tim Ebersbach. Zwar brachten die „Joker“ des RSV dank der nötigen Power noch einmal Schwung ins Spiel, doch es reichte im Spitzenduell nicht. Am Ende hieß es 1:2 (1:0).

Für Ebersbach war die Niederlage ziemlich enttäuschend, „weil sie nicht verdient war.“ Und er wusste, dass Lüneburgs Matchwinner Malte Meyer nicht zu seinem Doppelpack hätte kommen dürfen. In der 24. Minute schubste er Tobias Kirschke zu Boden und erwischte den RSV-Strategen auch im Gesicht – eine Tätlichkeit. Schiedsrichter Lukas Höft (SV Ahlerstedt/Ottendorf) hatte der Szene jedoch seinen Rücken zugekehrt und nach Rücksprache mit seinen Assistenten Marvin Hauschild und Mirco Lemmermann nur Gelb gegeben. So konnte der Stürmer in der 48. Minute mit einem Freistoß aus 25 Metern ausgleichen. „Der darf nicht reingehen. Für mich ist das ein Torwartfehler“, nahm Ebersbach seinen Schlussmann Henner Lohmann in die Pflicht. In der 65. Minute versenkte Meyer dann einen Pass von Julius Werner flach ins Eck – 1:2. „Nach dem 1:1 sind wir ins Schwimmen geraten. Vorher haben sie uns nicht wehgetan“, meinte der Coach.

Seine Mannschaft hatte alles riskiert, nachdem Ebersbach in der Schlussphase auf eine Dreierkette umgestellt und auch den eingewechselten Innenverteidiger Waldemar Wart bei seinem Pflichtspieldebüt als zusätzlichen Mittelfeldspieler gebracht hatte. Das Anrennen wurde aber nicht belohnt. Allerdings spielte sich der RSV auch nicht viele große Chancen in den letzten Minuten heraus. Die beste besaß Stürmer Arthur Bossert mit einem Fallrückzieher. Sein Versuch landete jedoch knapp neben dem Tor (76.). Der eingewechselte Lukas Heller besaß mit seinem Flachschuss die letzte Möglichkeit (81.). Stattdessen kam Lüneburg durch Velat Cicek (82.), Daniel Maaß (90.+1) und Daniel Horn (90.+3) zu Kontern.

Kurz vor dem Spiel hatte Ebersbach umstellen müssen, da Lucas Chwolka Probleme mit seinem Oberschenkel hatte. „Ich habe beim Abschlusstraining schon ein Zwicken gespürt, war dann aber extra noch beim Physiotherapeuten und dachte, es geht“, meinte der Leidtragende. So musste Andreas Kiel wenige Minuten vor dem Anpfiff noch zur Reservebank sprinten, um sich dort die nötigen Accessoires zu besorgen. Nach seiner kurzfristigen Nominierung war der Routinier einer der besten RSV-Akteure und machte auf der rechten Außenbahn immer wieder Druck. „Kieler hat ein gutes Spiel gemacht. Ich hatte ihn ohnehin auf dem Zettel. Er hätte auch begonnen, wenn Daniel Maaß bei Lüneburg von Anfang an gespielt hätte“, so Ebersbach.

Seine Elf startete gut in das Duell mit dem Tabellenvierten und ging raffiniert durch Stefan Denker in Führung (14.). Der Mittelfeldmann leitete seinen Treffer durch einen von ihm selbst schnell ausgeführten Freistoß ein. „Und wir hätten nachlegen müssen“, so der Trainer. Er dachte dabei vor allem an die Chance von Marcello Muniz. Er lief auf Torwart Lukas Broihan zu, brachte aber nur eine Rückgabe zustande (34.). Danach kamen die Hausherren nicht mehr oft in den Strafraum. Stürmer Arthur Bossert kam selten zum Abschluss und Nebenmann Björn Mickelat „fehlte etwas die Power“, so Ebersbach. Der Routinier hatte wohl keinen Schokoriegel genommen.